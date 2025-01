Kdo zaplatí krocení rowdies? Německý soud rozhodl, že policejní zásahy mohou hradit i pořadatelé

Musí to tak být? Občas někdo spekuluje, jak by to vypadalo, kdyby ty policejní zásahy platily samy kluby či fotbalová asociace. Ostatně je to profesionální a soukromý byznys, tak proč by pořadatelé policejní zásahy nezaplatili? Či na ně aspoň nějakým podstatným dílem nepřispěli?

Spekuluje se, že kdyby tomu tak bylo, fotbalové kluby by se snažily šetřit. Samy by chtěly víc než dosud eliminovat „rizikové fanoušky“, neblaze proslulé rowdies.

Že nemusí jít jen o spekulaci, je teď vidět v Německu. V úterý Spolkový ústavní soud rozhodl, že pokud zemské vlády (v tomto případě šlo o Brémy) naúčtují poplatek za policejní zásah Německé fotbalové lize, je to v souladu s ústavou. I když pořádek na veřejných místech patří do kompetence státu a jeho policie.

Měly by sportovní kluby platit náklady na policejní zabezpečení svých akcí? celkem hlasů: 41 Ano 93 %(38 hlasů) Ne 7 %(3 hlasy) Je mi to jedno 0 %(0 hlasy)

Tím není řečeno, že to tak bude i u nás. Ale za pozornost to stojí. Na poplatcích za policejní zásahy před stadiony (ne přímo na nich, tam konají soukromé bezpečnostní služby) se kluby podílejí v Anglii, Itálii či Švýcarsku. Ale německý případ je pro nás zajímavý už tím, že jde o podobný právní systém. A že ten krok schválil přímo ústavní soud.

Možná to není moudré, ale je to ústavní

Spolkový ústavní soud v Karlsruhe tím ukončil deset let starý případ z Brém. V dubnu 2015 hrál Werder Brémy s Hamburger SV (tým z Hamburku). Domácí vyhráli gólem v 84. minutě z penalty, bylo to „severské derby“, klasický rizikový zápas. Asistovalo při něm 969 policistů, přesto docházelo k bitkám, 50 fanoušků skončilo ve vazbě, 150 jich dostalo zákaz vstupu na stadion.

Až sem to byl tradiční případ „rizikového zápasu“. Leč z navyklých poměrů vybočil, když spolková země Brémy (formálně její ministr vnitra) vystavila Německé fotbalové lize fakturu na 425 718 eur. Tuto částkou si naúčtovala za policejní zásah na stadionu. Bylo to poprvé, kdy nějaká politická moc v Německu reagovala na fotbalové násilí a jeho policejní krocení tímto způsobem.

Fotbalová liga se bránila, spolková země Brémy ji žalovala, soudní spor se táhl. Brémy požadovanou částku snížily na 386 000, pak ještě na 334 000 eur, ale finále všeho se odehrálo až po deseti letech. Toto úterý u ústavního soudu v Karlsruhe.

Leckdo se může divit, že spor o fotbal a proplácení policejní asistence se dostal až tak vysoko. Ale je to dobře, neboť vyšší instance už neexistuje, tudíž verdikt je tesaný do kamene. A říká, že soud dal za pravdu spolkové zemi Brémy.

„Vybírání takového poplatku za profesní výkon splňuje ústavní požadavky, zvláště požadavek přiměřenosti,“ řekl – v podání webu Der Spiegel – předseda Spolkového ústavního soudu Stephan Harbarth. Zajímavé je i jeho vysvětlení. Soud nerozhodoval o tom, zda je účtování poplatků politicky rozumné, moudré či žádoucí, ale o tom, zda ústava účtování poplatků za policejní nasazení při „vysoce rizikových zápasech“ zakazuje. A dospěl k závěru, že ne.

Náklady ponesou ti, kdo je způsobují

Němečtí ústavní soudci opřeli verdikt o poměrně prostou úvahu. Vytváří-li někdo ve veřejném prostoru zvláštní riziko prostřednictvím velké akce vyžadující zvláštní policejní opatření, pak může dotyčná spolková země žádat po pořadateli částečnou i plnou úhradu za onu policejní asistenci. Přinejmenším v poměrech, kde se dosahují zisky. Jako třeba v bundeslize.

V nálezu k poplatkům za policejní nasazení stojí i toto: „Nejen chrání širokou veřejnost před náklady, ale umožňuje, aby tyto náklady převzali ekonomičtí profitéři a ti, kdo je způsobují.“ Je to srozumitelné a pochopitelné? Zdá se, že ano.

Pro upřesnění je třeba dodat ještě dvě věci. Za prvé: verdikt ústavního soudu se vztahuje jen na „vysoce rizikové zápasy“ (ale jak se přesně definují?). Za druhé: verdikt se týká spolkové země Brémy – ostatní ji mohou, ale nemusí následovat. Der Spiegel píše, že zájem ohlásily zatím Porýní-Falcko a Hamburk, zdrženlivě se k tomu staví Sasko a Bavorsko.

Různá sdružení fanoušků této možnosti nefandí. Argumentují například takto. O. k., ale pak ať se policejní asistence účtuje též pořadatelům Oktoberfestu v Mnichově, karnevalu v Kolíně nad Rýnem či Silvestra u Braniborské brány v Berlíně. Na tom by mohlo něco být, ale… Byť se na těchto akcích stane leccos, co si žádá účast policie, nejezdí tam – tak jako na fotbal – organizovaně party rowdies s cílem poprat se.

Uvidíme, jak se to vyvine. Ale může to inspirovat někoho u nás? Najde se například v krajské samosprávě někdo, kdo pořadatelům fotbalových zápasů předloží účet za policejní asistenci? Kdo to pak dotáhne až k ústavnímu soudu?