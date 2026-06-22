Právo na informace není projev předsudečnosti. Důvěra vzniká z otevřenosti

Je třeba zdůraznit jednu zásadní věc. Státní příslušnost není totéž co národnost, etnický původ nebo rasa. Jde o objektivní právní údaj. Stejně jako je relevantní věk pachatele, místo činu nebo jeho právní kvalifikace, může být v některých případech relevantní i státní občanství osoby, která trestný čin spáchala.
Odpůrci zveřejňování těchto údajů často argumentují obavou z předsudků. Citovaná námitka samozřejmě není bez významu. Jenže řešením předsudků nemůže být zatajování informací. Naopak. Tam, kde chybějí fakta, vzniká prostor pro dohady, fámy a konspirační teorie. Právě ministr Tejc argumentuje tím, že větší otevřenost by mohla snížit spekulace a nahradit domněnky ověřitelnými údaji.
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Z právního hlediska je nadto pozoruhodné, že český stát již dnes o státní příslušnosti pachatelů v určitých situacích informuje. Děje se tak například při mezinárodním pátrání nebo u některých forem přeshraniční kriminality. Debata tedy není vedena o tom, zda jde o údaj absolutně nepřípustný, ale o to, v jakém rozsahu a za jakých podmínek jej nově zveřejňovat.
Odpovědné sdílení informací
Občan má právo znát skutečný stav věcí. Pokud například stát pravidelně informuje o kriminalitě cizinců ve statistických ročenkách, není důvod předstírat, že státní příslušnost pachatele je údaj, který musí být za každou cenu utajován. Transparentnost sama o sobě přece není diskriminací. Diskriminací by bylo přičítat vinu celým skupinám lidí za jednání jednotlivce.
Současně však musí existovat jasné mantinely. Zveřejňování státní příslušnosti nesmí vést k ohrožení vyšetřování, nesmí zasahovat do práv obětí a nesmí být zneužíváno k politické propagandě. Smyslem není vytvářet nové společenské příkopy, ale poskytovat veřejnosti úplnější informace. A vyvracet fámy a hoaxy.
V právu platí stará zásada, že důvěra vzniká z otevřenosti. Stát, který některé informace zamlčuje, často vyvolává více podezření než stát, který je zveřejňuje. Občané nejsou nesvéprávní. Dokážou rozlišovat mezi individuální odpovědností pachatele a odpovědností celé skupiny obyvatel.
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Jestliže tedy veřejnost smí vědět, že byl spáchán trestný čin, kdo jej spáchal a jaký trest za něj hrozí, není nerozumné vést debatu i o tom, zda má právo znát státní příslušnost pachatele (samozřejmě ne barvu pleti, to by byl rasismus).
Skutečná demokracie totiž nikdy nestála na utajování či omezování informací, ale na jejich svobodném a odpovědném sdílení. A právě důvěra občanů ve stát se buduje realizací práva na informace, ne perfidním zamlčováním čehokoliv.