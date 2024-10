Policejní pokuty jsou cesta do pekel. Kriminalita se pak vyplatí a poroste ta závažná

Motivace pro policisty, aby udělovali více pokut či kontrolovali banální přestupky, skutečně existuje, jak třeba nedávno ukázal rozbor serveru Seznam Zprávy. Za „čárky“ za zadržení někoho, kdo udělal přestupek, či za pokutování nebo vyšší pokuty někde policisté dostávají odměny, případně jim šéf rozloží služby tak, jak to potřebují. A naopak, když v pokutování zaostávají za kolegy, dají jim někteří nadřízení služby tak, aby jim to narušilo rodinný život, a peníze z případných odměn neuvidí ani náhodou.

A to přes to, že mluvčí Policejního prezidia Jozef Bocán prohlásil, že Policejní prezidium zásadně odmítá, že by byl „ze strany vedení Policie České republiky vyvíjen jakýkoliv tlak na ukládání pokut“. Podle Bocána „nikdo nemá být hodnocen striktně podle počtu uložených pokut, zpracovaných spisů a podobně“.

Nemáme dost „čárek“, přitom jsme vyšetřovali vraždu

Je to divné. Ale je samozřejmě možné, že jde „jen“ o to, že si prostě někteří policejní velitelé zjednodušují práci. Že nevědí, jak hodnotit své podřízené, takže je hodnotí právě podle „čárek“ za počty případů nebo za počet a výši pokut. Je pak hned jasné, že se policisté neflákají. Na druhou stranu tenhle systém trvá léta, a vzbuzuje tak podezření, že ho sice policejní ředitelství neprosazuje, a dokonce formálně odsuzuje, leč vedení jej tiše toleruje. I když ví, že je to špatně.

Protože policisté pak hledají ta nejjednodušší řešení, pokutují často vlastně maličkosti, popřípadě využívají třeba toho, že je někde nepříliš logické či špatně viditelné dopravní značení. Postaví se tam na konci měsíce a vybírají od řidičů pokuty, aby měli dost „čárek“. Ať už jde o nelogicky postavené stopky nebo omezení rychlosti na přehledné rovné silnici. Někteří policisté pak sami – anonymně – uvádí, že se za to vlastně tak trochu stydí.

To by ale ještě nebyl ten největší problém, jak si to ostatně uvědomují i na policejním ředitelství. Každá „čárka“ nemá stejnou váhu, odhalit přečin, či dokonce zločin není vždy stejně těžké. Když někdo chytne zloděje v samoobsluze, kam ví, že zloději chodí, je to něco jiného než vyšetřit vraždu. A opravdu byly takové případy, kdy policisté argumentovali tím, že nemají dost „čárek“, protože pomáhali vyšetřovat vraždu. Zřejmě jim to ale moc nepomohlo.

Naštvaní občané nebudou chtít pomáhat

Výsledkem přílišného trvání na „čárkách“ je, že sice poklesne počet třeba dopravních přestupků, ale bude míň vyřešených vražd, víc hospodářské kriminality nebo pašování drog. Kriminálníci si toho všimnou, a protože často při páchání zločinů zvažují, byť někdy jen podvědomě, možné výnosy z nich, výši trestu a pravděpodobnost dopadení, při snížení pravděpodobnosti chycení se budou věnovat kriminalitě víc. Vyplatí se jim to.

Ostatně to potvrzují některé studie z USA, které uvádí, že pokud výběr pokut přinese do rozpočtu o procento více, klesne objasněnost násilných trestných činů o zhruba šest procent a krádeží a vloupání asi o osm. Samozřejmě si můžeme říci, že ve Spojených státech je úplně jiná situace. Na druhou stranu otázka zločinu se tam dobře zkoumá, protože rozdílná organizace a činnost policie v různých městech a okrscích dává vědcům dost srovnávacího materiálu a jiné studie o zločinu se ukázaly platné i v Evropě.

Navíc v USA upozornili i na další věc. Nejde jen o to, že když se policisté příliš věnují výběru pokut, nemají čas na jiné vážnější věci. Přílišné vybírání pokut zejména na místech, kde se pokutuje za překročení nelogických omezení, či vybírání pokut za věci, které se staly vlastně náhodou (jako třeba prasklá žárovka ve světlometu auta), nepřispívá k dobrým vztahům policie s občany.

A když občané nemají dobré zkušenosti s policií, nemají ani náladu pomáhat jí s vyšetřováním zločinů. No a pátrání po zločincích bez pomoci občanů je pak pro policisty těžší, takže klesá počet dopadených pachatelů.

Ostatně uvidíme, co se stane za pár dní. Policisté totiž chtějí zvýšit platy, ale zákon jim zakazuje stávkovat. A tak chystají protest, v rámci něhož budou většinu přestupků řešit domluvou.