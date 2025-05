Policisté vyplňují formuláře místo chytání lumpů. Jak byrokracii zeštíhlit?

Abyste si to představili: dva muži se pohádají a poperou před hospodou. Oba mají škrábance, drobná zranění, neustále se hádají, jsou opilí – a to tak, že skončí na záchytce. Aby je policie vůbec zvládla, musí je spoutat. A následuje martyrium vyplňování formulářů a protokolů.

Takže: úřední záznam, dvakrát dokument o zajištění, dvakrát o poučení zadrženého muže, dvakrát o použití donucovacích prostředků, dvakrát o eskortě do nemocnice, dvakrát o eskortě na záchytku, dvakrát poučení eskortované osoby, dvakrát vyúčtování pro nemocnici, dvakrát vyúčtování převozu na záchytku, dvakrát zproštění mlčenlivosti zdravotníků, dvakrát lékařská zpráva, dvakrát dechová zkouška, dokument o získání kamerových záznamů, dvakrát vyrozumění zdravotní pojišťovny. A to v hladkém případě!

Policejní prezidium přichází s plánem

Dávno už nedává smysl, že policisté dokola opisují do všech dokumentů osobní údaje lidí a nemají elektronické dokumenty, které by umožňovaly jednoduchým klikem předvyplnění údajů. Nebo že by fungovaly jen jako zaškrtávací dokumenty, které by mohly sloužit k více účelům.

Ale vážně. Policisté by měli být vidět v terénu, pomáhat lidem, řešit jejich problémy, střežit jejich bezpečnost – ne sedět u počítačů zavaleni formuláři a mechanicky vyplňovat roky staré formuláře.

Policejní prezidium teď přichází s plánem, jak byrokracii zeštíhlit. Spousta nápadů by skutečně policistům ulevila a nejsou vůbec špatné. I proto, že na sestavení „žebříčku“ věcí ke zlepšení se podíleli sami policisté a není vymyšlen od stolu na policejním prezidiu. Ale chtě nechtě spousta z nich narazí na legislativní problém a kolizi s různými zákony a nařízeními.

Nečekejme proto, že u policie přijde velká digitální revoluce ze dne na den, že se promění v moderní úřad, který komunikuje online. Zázrakem bude už to, podaří-li se zakotvit, aby lidé mohli podepsat podání vysvětlení elektronickou tužkou. Nebo aby jim policie jakýkoliv dokument mohla doručit jednoduše elektronicky.

Nezničitelný starý psací stroj

Už proto, jak zasněně policejní prezident Martin Vondrášek o této „převratné novince“ mluví, bych se skoro vsadil, že to ještě pár let nepůjde. A stejně tak, že poučení lidí vyslýchaných v trestním řízení nebude napsáno srozumitelněji, čitelněji a jednodušeji, než je to dnes. Protože tomu současnému většina lidí nerozumí a popravdě je ani nečte, protože je napsané policejní nebo advokátní řečí.

Na druhou stranu – policie je proti jiným úřadům stále super digitální. Před pár dny mi přišla poštou odpověď na mé dotazy podle zákona o svobodném přístupu k informacím, které jsem poslal elektronicky Okresnímu státnímu zastupitelství v Přerově. Odpověď přinesla pošťačka, protože i přes několik mých telefonátů tamní úřednici a přes mé nesčetné pokusy se státnímu zastupitelství nedoručovaly moje potvrzovací zprávy, že jsem si odpověď v pořádku převzal, díky čemuž by ji nemuseli za více než sto korun posílat poštou.

Obálka byla nadepsána na starém mechanickém psacím stroji, patrno z důsledné síly úderů kladívek na papír a válec. Tomu říkám progres – v roce 2025 fungovat na nezničitelném starém mechanickém psacím stroji, který nepotřebuje wi-fi ani elektřinu. Úplně slyším ten zvuk, když paní úřednice psala spisovou značku...