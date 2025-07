Čeští mučedníci a čeští švejkové. Díla našich klasiků se propisují i do politiky

Ludvík Jahn Milana Kundery je za slovní žertík vyhozen z fakulty. Jana Honzlová Zdeny Salivarové je za nesocialistickou morálku a prostořekost potrestána jenom zákazem vycestovat pracovně do nesocialistické ciziny, její kolegyně, která odmítne vyjádřit lásku soudruhu Stalinovi, o práci přijde. Alter ego Karla Pecky v Motácích nezvěstnému dostane za protistátní činnost doživotí a farář Josef Doufal ve Škvoreckého Miráklu je za šíření dezinformací o zázraku dokonce umučen.

Naše justice zjevně dospěla k názoru, že mučedníků, byť pouze prvostupňových, není nikdy dost. A po dvou osvobozujících rozsudcích vrátila do oběhu případ češtinářky Martiny Bednářové, která měla před třemi lety nevhodně vést hodinu slohu a šířit dezinformace, za což byla potrestána výpovědí. Nová soudkyně napařila Bednářové sedm měsíců podmínky se zkušební dobou dvacet měsíců, tříletý zákaz vykonávat pedagogickou činnost a nápravný kurz mediální gramotnosti.

Asi aby se noví učitelé radostně hrnuli do škol. Nebo abychom si mohli společně s Karlem Havlíčkem Borovským zazpívat: „Vojenský soud, to je samec,/ soudí, jen se práší:/ on má všechny paragrafy/ v jedné patrontaši/… Vojenský soud zničehonic,/ jako ňáký tvůrce/ nález právě potvrzený/ měl jako na šňůrce.“

U Karla Havlíčka se ještě zdržím. Jeho král Lávra je divný patron, nechal povraždit pár holičů, ale oslí uši viděl jenom Kukulín, který ovšem slíbil loajalitu výměnou za život a královskou službu. Ale znalost reality mu začne tlačit na mozek, Kukulín si uleví a nový kolíček v base všem sdělí, že král je osel. Proč mi ta ušatá aféra připomněla doznívající vládní krizi?

Viděla jsem v posledních týdnech mnoho diskutérů nevěřícně kroutit hlavou nad proklamovanou naivitou bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, o němž se ví, že je všechno jiné, jen ne naivní. Samozřejmě to s bitcoiny myslel dobře. I Josef Švejk to myslí dobře, když ukradne psa nadřízenému nadporučíka Lukáše. Vždycky to myslí dobře, ale na jeho naivitu bych nevsadila pětník. Zcela však respektuji Švejkovo rozhodnutí nestát se mučedníkem, být raději uznán za hňupa.

Bude zajímavé sledovat, jaké literární reminiscence přinese budoucnost. Vládní krize se zřejmě nezvrhne v Tylovy Hody divých žen či v Erbenovu baladu Svatební košile. Vyklube se z nové ministryně spravedlnosti Evy Decroix Ferda Mravenec, nebo Beruška? Podá Zdeněk Šarapatka trestní oznámení na Babičku Boženy Němcové kvůli používání přísloví? A až se konečně objeví Krakonoš, ztrestá potisící zpupného Trautenberka, nebo si tentokrát došlápne na partu bezskrupulózních pytláků, kteří mají v pytlích několik mrtvol? Nechme se překvapit.