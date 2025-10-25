Co zvládne kinderposlanec? Musí jen dýchat a mávat rukou

* Celá ta debata o schopnostech zástupu nových kinderposlanců (hlavně jde o kinderposlankyně) je dost přehnaná. Poslanec totiž nemusí být odborníkem na nic a už vůbec nemá – až na naprosté výjimky - psát zákony, ty mají pilovat zkušení právníci na ministerstvech a poslanci je mají jenom schvalovat, či zamítat, maximálně snad opatrně upravovat. A mávat rukou umí každý (a mačkat čtyři tlačítka na stolku umí každý s IQ vyšším než dnešní datum). Poslanec má ve Sněmovně podle svého pohlaví, věku, bydliště, vzdělání či profese jen reprezentovat nějakou výseč společnosti, aby se její názory a zájmy demokraticky promítly do podoby zákonů. Takže i úplná „tabula rasa“ je plnohodnotným poslancem! Jenom proboha takovou tabuli nezvěte do televize, aby tam v půlhodinových rozhovorech pronášela hlubokomyslné soudy o tom, co má udělat Trump nebo co chystá Putin. Na to se fakt nedá koukat, to člověka chvílemi až fyzicky bolí! Případně to alespoň pouštějte na kanále ČT-Déčko mezi Zprávičkami a Maxipsem Fíkem.
Pokoření předsedové a očistný vánek po volební nakládačce
* Premiér Petr Fiala dopíjí svůj kalich hořkosti až do dna. V bitvě o (ne)předložení státního rozpočtu nové Sněmovně už po tlaku ze všech stran otáčí o 180 stupňů a slibuje: „Jsme připraveni se k tomu vrátit.“ A co hůř – činí tak až poté, co mu jeho největší stranický kritik, jihočeský hejtman Martin Kuba veřejně vzkázal, že se chová jako malé dítě.
* Kdo si občasné eskapády, úlety a změny názorů zvolna nastupujícího premiéra Andreje Babiše vysvětloval jeho dosti rozevlátou duší, toho zmrazila marketérka hnutí ANO a Babišova blízká spolupracovnice Aneta Zicklerová: „Není to žádný chaos, všechno je promyšlené a vyzdrojované.“ A sakra…
* Zatím jediným oficiálním uchazečem o post nového šéfa TOP 09 je její místopředseda a poslanec Matěj Ondřej Havel, muž, který vypadá jako mladší klon Petra Fialy. A protože i svým projevem a názory jsou oba muži prakticky nerozlišitelní, jednoho až napadá, proč topka nedá před kováříčkem přednost kováři, tedy nesáhne po aktuálně už volném hráči - končícím šéfovi ODS? A Petr Fiala by byl po sérii názorových veletočů moc dobrým předsedou TOP 09! Ostatně po Markétě Pekarové Adamové to snad ani jinak nejde...