Blbostmi k popularitě. Politikům stačí „vysílat“, pomáhá to, bez ohledu na obsah

Přitom důvodů ke stížnostem je víc než dost. Z vládního tábora vyletují „náhodné“ návrhy zákonů, které nejprve vzbudí odpor a vzápětí jsou prohlášeny za neplatné od samého počátku viz bič na neziskovky nebo odpuštění televizních poplatků seniorům. SPD a Motoristé nevynechají jedinou příležitost a vytrvale napadají prezidenta Pavla.
Zatímco SPD ani Motoristé ze situace nic nevytěžili, premiér se, paradoxně, protože je nominálně šéfem tohoto chaosu, může tvářit spokojeně. Vedle pánů Macinky, Okamury a Turka totiž vypadá jako vyrovnaný a rozvážný politik. Že se jeho vláda projevuje podobně chaoticky jako jeho předešlé kabinety? Zajisté, nicméně sám Babiš se zatím nedopouští žádných osobních výpadů, na nikoho v amoku neječí, jako ve svých „nejlepších“ časech. Jako kdyby měl novou, lepší medikaci.
Můžeme si říkat, že tahle taktika, tedy zahlcování voličů marginalitami, platí na voliče ANO, kteří jsou líčení jako nenároční, spíš hloupější, nemajetní jedinci. To sice není pravda, hnutí ANO má příznivce průřezově, napříč společností, ale když někdo potřebuje podobnou berličku proto, aby si „vědecky vysvětlil“, jak je možné, že opozice se nedokáže zmátořit, nechme jej při tom.
Jenže i kdyby to tak bylo, jak si máme vysvětlit, že v popularitě válcuje předsedu ODS Martina Kupku jeho předchůdce Petr Fiala? Že by to bylo jeho náhlou hyperaktivitou na sociálních sítích? Sice se neprezentuje tak chaotickým stylem jako Babiš, nicméně svým neodolatelně profesorským způsobem vypouští moudra, která mé děti glosují označením Captain Obvious. Jemně řečeno, pana expremiéra Fialu originalita míjí v uctivé vzdálenosti.
A přece je úspěšný, přinejmenším ve srovnání s „neokoukaným“ předsedou ODS Kupkou. Fiala je mnohem víc vidět a to dokonce až tak, že si na jeho „nadměrnou“ aktivitu spolustraníci stěžují. Že by byli příznivci ODS podobně postižení jako milovníci Babiše?
Ano, dospěli jsme do stádia, že se politika scvrkla na stranická prohlášení a tiskové zprávy, které nečte nikdo, vystoupení na parlamentním plénu, které systematicky sleduje málokdo a pak sociální sítě a média, kde se sdělení zpravidla scvrkává do několika málo vět, ale sledují je statisíce. Politika se sice nepřestala dít, ale jako by nikoho nezajímala, vždyť kdo se chce prokousávat mnohastránkovými dokumenty, které zhusta nemají jednoznačný závěr? Stačí sledovat tok okamžitých nápadů oblíbených politiků, ztotožnit se s ním a nenávidět všechny ostatní.