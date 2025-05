Kam se dnes politici hrabou na staré časy vaječné intifády

Na předvolebním mítinku ČSSD v roce 2009 to Jiří Paroubek schytal. Voliči na něj házeli vajíčka. | foto: MAFRA

Všechno tehdy vrcholilo proslulou vaječnou bitvou na pražském Andělu, od níž zítra uběhne už 16 let. V onom květnu 2009 jsme byli v podobné fázi politického cyklu jako dnes. Zemi sice na začátku června čekaly evropské volby, ale ty české voliče zase tolik nebraly. Mnohem nervózněji se čekalo na parlamentní volby na začátku října a nikdo tehdy netušil, že je měsíc před dnem voleb Ústavní soud zruší.

Hlavně to ale bylo dva měsíce poté, co se Jiřímu Paroubkovi na pátý pokus povedlo shodit vládu Mirka Topolánka, pohříchu v polovině českého předsednictví EU. Chaos tehdy vrcholil hledáním přechodné úřednické vlády, o níž opět nikdo netušil, že to nebude krizový kabinet jen na pár měsíců, ale na rok a čtvrt.

V té době gradovala neobliba Jiřího Paroubka a do značné míry i generační vzdor proti němu a jeho papalášským moresům, zahájený už slavným CzechTekem 2005. Stovky vajec, která se tehdy snesla na hlavy předních funkcionářů ČSSD, zčásti jistě živelně, zčásti nepochybně i s organizací politické konkurence, byly asi nejvyostřenějším okamžikem v polistopadovém soupeření politických stran.

Sociální demokracii to tehdy v evropských volbách zase tolik nepoškodilo, ty jenom potvrdily přetrvávající politický pat 100:100 z voleb roku 2006. Ale džin z lahve byl vypuštěn – v následujících měsících se řadě politiků dostalo podobné medicíny. Mirek Topolánek dostal v Hustopečích kamenem do hlavy, Bohuslav Sobotka byl fyzicky napaden v Brně, Václav Klaus zažil útok airsoftovou pistolí, Miloš Zeman stejně jako Paroubek vejci...

Ne že by se od té doby žádný politik nesetkal s nevybíravým projevem, ale jako trend násilí díkybohu ustalo. Vzpomeňme si na to, až se zase budeme křižovat z toho, že je někdo „nejhorší premiér na světě“, nebo že někdo „táhne Česko na Východ“.