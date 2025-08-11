Pravidla letní politické kampaně: Slézej, pádluj a miluj metal

Léto je totiž ideální pro venkovní kontaktní kampaň, pro pronikání i do odlehlejších míst, na které pak, až nastane finiš v podobě velkých mítinků, nezbyde čas ani energie.
Andrej Babiš opět vytáhl z garáže svůj karavan neboli obytňák. Je sice lídrem svého hnutí v Moravskoslezském kraji, ale nedávno zavítal i do kraje Ústeckého, kde kandidoval minule, a který tedy v končící sněmovně spolureprezentuje. Díky automobilové technice prý dosáhl rekordu: navštívil devět měst a obcí za den.
Kouzlo volebních autobusů nebo jiných podobných „politických vehiklů“ u nás poprvé názorně předvedl Miloš Zeman se svým pověstným autobusem Zemák. Bez ohledu na hodnocení Zemana jako politika mu nelze upřít technické průkopnictví a vynalézavost. S pomocí speciálně upravené karosy se dostal i do zapadlejších koutů české kotliny a ve volbách 1996 i 1998 právě i díky tomu výrazně zabodoval.
Hlavně lidé z periferií totiž obzvlášť ocení, když za nimi politik, jehož tvář dosud znali pouze z novin či z televize, osobně zavítá. Funguje to obvykle víc než brilantně sepsaný program.
Efekt návštěvy nějakého sídla lze přirovnat ke kameni hozenému do vody. Obyvatelé konkrétního městečka, kam politik XY zavítá, mají totiž příbuzné a známé, jimž se rádi pochlubí, byť třeba jen tím, že Ho prostě viděli.
A v éře sociálních sítí se efekt kruhů na hladině může multiplikovat, a působit dokonce v celorepublikového rozsahu. Stačí fotografie nebo videa, samozřejmě, přitažlivé či náležitě upravené, postovat na sociálních sítích, popřípadě dát pomocí různých fíglů podobným příspěvkům patřičnou rotaci. Návštěva spolku včelařů v Horní Dolní tak v ideálním případě získá rozměry celostátní události.
Podobné aktivity se sice obejdou i bez volebního autobusu nebo obytňáku – prostě stačí dobrý management pohybu daného politika ve vybraném prostoru. Avšak nějaké speciálně „pořešené“ vozidlo či vozítko se může pro popsané účely náramně hodit.
O uplynulém víkendu měl dokonce odstartovat nepřímý horolezecký souboj Andreje Babiše se Zbyňkem Stanjurou. Babiš plánuje v pátek 15. srpna zdolat Lysou horu, lídr Spolu v Moravskoslezském kraji Stanjura hodlal v sobotu slézt Radhošť a následně pokračovat po hřebeni na Pustevny, tedy vlastně propojit svůj kraj s tím Zlínským. Pro náhlou zdravotní indispozici, prý nikoliv vážnou, však z jeho výstupu k soše Radegasta a kapli svatých Cyrila a Metoděje sešlo. Ale na Pustevnách, kam se dá dojet autem, se Zbyněk Stanjura už objevil.
Kandidáti Spolu údajně neagitovali, pouze se zdravili s lidmi a rozdávali dětem medové cukrovinky. Na výtku, že oproti hnutí ANO je kampaň koalice Spolu zatím skoro neviditelná, Stanjura odvětil, že ji prostě jinak načasovali a že kandidáti Spolu mají v plánu navštívit opravdu každou obec v kraji, kdežto Andrej Babiš jich prý stihne jen asi polovinu. Nicméně šéf hnutí ANO intenzivně jezdí po celé republice.
Při minulých volbách kampaň Spolu, dirigovaná právě Stanjurou, skutečně gradovala až v závěru, což se výrazně podepsalo na celkovém úspěchu. Mechanické opakování čtyři roky starého receptu však automaticky k sukcesu vést nemusí. Zvláště když je moravskoslezský lídr Spolu obtěžkán bitcoinovou kauzou.
I když – zatím spíše nepřímo. Hlavní tíhu totiž nese ministryně spravedlnosti Eva Decroix, do převzetí ministerské funkce určitě jedna z nejschopnějších politiků i političek své strany v komunikaci a v prezentaci na sociálních sítích. Možná právě proto dostala za úkol uhasit doutnající bitcoinový požár. Leč zatím pouze vršila zmatky a podařilo se jí především znevěrohodnit i tu mlhu, jíž dosud vypustila.
Od zmrzlinářských vozů na rafty
A navíc, angažmá na ministerstvu ji stojí plno energie a času, které ještě na jaře patrně hodlala věnovat kampani. Ano, putuje po Vysočině, turné „Vysočinou s Evou“ má gradovat koncem srpna, ale třeba na jejím Instagramu je zhruba polovina příspěvků věnována bitcoinové kauze či se jedná spíše o obecněji laděná politická prohlášení natáčená v ministerské kanceláři. A pokud se vydá mezi lidi, nejspíše ministryni spravedlnosti stejně zahrnou dotazy, jak to tedy vlastně bylo s tím koordinátorem Uhlířem…
Piráti minule zkoušeli oslovit občany pomocí zmrzlinářských vozů, letos hodlají sjíždět na raftech Berounku a Sázavu a chytat voliče na heslo „pokecej a pádluj“. A Zdeněk Hřib s Ivanem Bartošem o víkendu zavítali na metalový festival Brutal Assault v Josefově, přičemž současný pirátský předseda se ve svém příspěvku na Instagramu přímo vyznal z lásky k metalu. Zástupci pirátské strany pochopitelně nevynechali ani nedávný LGBTQ festival Prague Pride.
Výše uvedený přehled má samozřejmě k úplnosti daleko. Leč i z něj pro všechny kandidáty plyne, že těsně před volbami není radno léto proflákat. Naopak, mělo by pro ně být časem tvrdé práce v drsné přírodě.