Politické hry. Sport a politika by se neměly míchat

Ale co jiného byla olympiáda v Berlíně v roce 1936, kterou všichni chápali jako demonstraci přijatelnosti a úspěšnosti nacismu? Nebo olympiáda v Moskvě v roce 1980 po sovětské invazi do Afghánistánu? Či současná olympiáda v Pekingu?

Stejně politické gesto je, bez ohledu na jeho morální rozměr, i bojkot olympiád.

Co s tím? Možná by stálo za to vrátit se k původním idejím moderního olympismu, jež nepočítaly s olympiádami jako státními podniky a zápolením týmů státy podporovaných sportovců.

Udělejme prostě z olympiád soukromý podnik a oddělme je tak od politiky.