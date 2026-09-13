Víc než vyžehlená PR šablona. Motoristé jako jedni z posledních nabízejí reálný konflikt

Všichni se tváří, že dělají politiku, ale ve skutečnosti jen točí reelska a optimalizují dosahy. Motoristé sice polarizují, ale aspoň zhmotňují reálnou společenskou poptávku po odporu vůči současnému kurzu, ne jen vyžehlenou PR šablonu.
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Zběsilá jízda odnikud nikam. Motoristé se musí vzchopit a pohlídat Babiše jinak
To, co sledujeme, je přitom jen začátek hlubší transformace. Budoucnost politiky nespočívá v tradičních partajích, ale v totální personalizaci. Budeme volit primárně konkrétní lidi a až v druhé řadě řešit, na jaké kandidátce zrovna sedí. Samotné strany a hnutí se mění v pouhé servisní platformy, volební licence a infrastrukturu pro silné osobnosti, které si své publikum a voličskou základnu nesou s sebou.
Do této hry navíc masivněji než kdy dřív vstoupí podnikatelé a byznysový kapitál. Už dávno nepůjde o skryté sponzorské dary tradičním aparátům. Byznys si začíná stavět a přímo dosazovat vlastní tváře jako investiční projekty. Stačí se podívat, jak pestrá a strategicky poskládaná podpora stojí třeba za pirátskou kandidátkou Terezou Nislerovou – to je přesná ukázka toho, jak bude moderní politický inkubátor vypadat. Podnikatelské sítě už nečekají na to, co jim politici schválí; vytvářejí a financují influencery, kterým dají potřebnou politickou platformu výměnou za vliv na veřejnou agendu.
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Džber dehtu na hlavě? Nezlobte se na politiky, v kampani dělají jen to, co po nich žádáme
Tradiční strany s členskou základnou a schůzemi v kulturácích jsou mrtvé. Politika se stává kombinací venture kapitálu a osobního brandingu. Kdo v tomhle prostředí nedokáže nabídnout buď nekompromisní střet a emoci, nebo profesionálně zafinancovanou a mediálně dokonalou osobnostní značku, ten v příštích volebních cyklech jednoduše přestane existovat.
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ANO oslabilo, ale vede, Motoristé by vypadli. STAN se vzdaluje ODS
Máme to brát jako definitivní konec ideologií ve prospěch čistého transakčního marketingu, nebo se z kandidátek-platforem časem vyklubou úplně nová politická hnutí?
Autor je publicista a spisovatel