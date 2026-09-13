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Víc než vyžehlená PR šablona. Motoristé jako jedni z posledních nabízejí reálný konflikt

Názor   15:00
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Předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka představil volební lídry ve třech největších městech České republiky. (12. června 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Motoristé sobě sice mohou působit jako produkt na jedno použití, ale na rozdíl od většiny ostatních nabízejí aspoň reálný střet a autentický konflikt. Zbytek scény je totiž čím dál víc jen slušně dělaný spotřební online marketing bez chuti a zápachu.

Všichni se tváří, že dělají politiku, ale ve skutečnosti jen točí reelska a optimalizují dosahy. Motoristé sice polarizují, ale aspoň zhmotňují reálnou společenskou poptávku po odporu vůči současnému kurzu, ne jen vyžehlenou PR šablonu.

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To, co sledujeme, je přitom jen začátek hlubší transformace. Budoucnost politiky nespočívá v tradičních partajích, ale v totální personalizaci. Budeme volit primárně konkrétní lidi a až v druhé řadě řešit, na jaké kandidátce zrovna sedí. Samotné strany a hnutí se mění v pouhé servisní platformy, volební licence a infrastrukturu pro silné osobnosti, které si své publikum a voličskou základnu nesou s sebou.

Do této hry navíc masivněji než kdy dřív vstoupí podnikatelé a byznysový kapitál. Už dávno nepůjde o skryté sponzorské dary tradičním aparátům. Byznys si začíná stavět a přímo dosazovat vlastní tváře jako investiční projekty. Stačí se podívat, jak pestrá a strategicky poskládaná podpora stojí třeba za pirátskou kandidátkou Terezou Nislerovou – to je přesná ukázka toho, jak bude moderní politický inkubátor vypadat. Podnikatelské sítě už nečekají na to, co jim politici schválí; vytvářejí a financují influencery, kterým dají potřebnou politickou platformu výměnou za vliv na veřejnou agendu.

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Tradiční strany s členskou základnou a schůzemi v kulturácích jsou mrtvé. Politika se stává kombinací venture kapitálu a osobního brandingu. Kdo v tomhle prostředí nedokáže nabídnout buď nekompromisní střet a emoci, nebo profesionálně zafinancovanou a mediálně dokonalou osobnostní značku, ten v příštích volebních cyklech jednoduše přestane existovat.

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Máme to brát jako definitivní konec ideologií ve prospěch čistého transakčního marketingu, nebo se z kandidátek-platforem časem vyklubou úplně nová politická hnutí?

Autor je publicista a spisovatel

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