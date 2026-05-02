Politickému přesvědčení navzdory. Manželka amerického ministra obrany nakupuje šaty z Číny

Instagramový účet Diet Prada, který je považován za hlídacího psa módního průmyslu, upozornil, že stejný růžový model lze pořídit na stránkách Shein za 42 dolarů, tedy v přepočtu za 872 korun. Podobné šaty jsou ke koupi také u fast fashion prodejce Temu, který je nabízí za poloviční cenu, nebo na stránkách Aliexpressu – tam jsou k mání za dva tisíce korun.
Pod příspěvkem, který poukázal na překvapivou shánčlivost Jennifer Rauchetové, se následně sešli komentující, kteří to nemají bývalé produkční televizní stanice Fox News za zlé. Proč utrácet tisíce dolarů, pokud v šatech takzvaně za pár šupů vypadá tak skvěle? Mnohým je navíc sympatické, že si Rauchetová namísto očekávaného (a pekelně drahého) outfitu Oscar de la Renta oblékla něco z e-shopu Shein, u něhož si narozdíl od slavného americké módního domu může dovolit nakoupit každý.
Když jde o nákupy, Amerika není na prvním místě
Pro postavení Jennifer Rauchetové je ovšem nákup u čínského výrobce vysoce kontroverzní. Shein je čínské online tržiště s rychlou módou za extrémně nízké ceny a Temu je jakousi čínskou obdobou Amazonu. Rauchetová je ovšem manželkou Petea Hegsetha, který pod heslem „America first“ upřednostňuje americké zájmy. USA jsou v obchodní válce s Čínou a sám Hegseth loni prohlásil, že Čína je pro svět hrozbou. Jeho politické přesvědčení se ale na domácnost Hegsethových zřejmě nevztahuje.
Jennifer Rauchetová se tak do šatů vyrobených v Číně oblékla již po několikáté. Ač nemá žádnou oficiální roli, svého partnera, kterého si vzala v roce 2019 a pečuje s ním o sedm dětí, doprovází na společenské akce pravidelně. Z e-shopu Shein Rauchetová vybírala i při příležitosti jmenování manžela do úřadu. Tehdy si k podržení Bible oblékla růžové šaty s překříženým živůtkem, dlouhými zvonovými rukávy a mašličkou v pase. Čínská stránka je inzeruje za 28 dolarů, tedy 582 korun.
Humři za miliony, koblihy za tisíce
Z nedávných událostí ale vyvstává i další otázka – nejsou u paní Rauchetové nákupy fast fashion spíše nutností než životním stylem? Pete Hegseth má totiž pro rozhazování peněz jistou slabost. Z poslední anylýzy hospodaření amerického ministerstva obrany se ukázalo, že úřad utratil v posledním roce nejen devět milionů dolarů za aljašské královské kraby a humří ocasy, ale také 139 tisíc dolarů za koblihy. A když Hegsetha obvinila nejmenovaná žena ze znásilnění, politik ji podplatil částkou 50 tisíc dolarů.
Kdyby Rauchetová nakupovala na Temu, Sheinu a podobných e-shopech z ekonomických důvodů souvisejících s napjatým rodinným rozpočtem, bylo by to do jisté míry pochopitelné. Ovšem místo, kde nakupuje a čí byznys tím podporuje, naznačuje, že jí na Americe, na americkém oděvním průmyslu a na Američanech, kteří v něm pracují, příliš nezáleží – rozhodně ne na prvním místě.