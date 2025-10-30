Líbil se vám plakát Putina v pytli na mrtvoly? O vlajkách i koalici rozhodují pravidla, ne aktivisté

Ve středu protestovaly desítky lidí v centru Prahy proti účasti hnutí SPD ve vládě. Petice Ne vládě s SPD získala 45 tisíc signatářů. Na čtvrteční večer nachystala happening též do centra Prahy skupina Kaputin. Žádá, aby se na budovu Národního muzea vrátila ukrajinská vlajka, jež tam visela od začátku ruské invaze v únoru 2022 a zmizela až letos, kdy muzeum samo propagovalo prestižní výstavu fosilií prapředků člověka. Výstava nyní skončila, má se vrátit ukrajinská vlajka? Tak zní otázka. A to je i důvod happeningu za opětné vyvěšení ukrajinského praporu.
Komentář 30. října 2025 18:00
Markýz Lafayette byl hrdinou dvou revolucí. Americké (1776) a francouzské (1789). Před čtvrtstoletím jsme si s kamarády dělali legraci, že jsme také zažili dvě revoluce – sametovou (1989) a televizní (2000). Jenže teď to na revoluci nevypadá, i když se pouliční aktivismus snaží.