Plagova cesta tam a zpět a Fialova zlatá vejce

„Není reálné dostihnout úroveň platů v Německu v příštích 20 nebo 25 letech. Ekonomové spočítali, že při současném historickém trendu, kdy se to pomaličku sbližuje, je ten výhled spíše 30 až 40 let,“ řekl Jurečka. „I já jsem jako dítě zažil v devadesátých letech výroky Václava Klause a Miloše Zemana, že co nevidět doženeme Rakousko a pak hned Německo. A vidíme, že to není věc jednoho nebo dvou volebních období,“ dodal bývalý předseda lidovců.

Čili po všemožných ekonomech říká i vicepremiér vlády jinými slovy to, co beztak všichni vědí. Tedy, že ministerský předseda buď blábolil nesmysly, anebo prostě lhal, aby se zalíbil.

Na druhé straně je nutné říci, že premiér Fiala na dorovnání tuzemských platů na německou úroveň už intenzivně pracuje. Předseda ODS a koalice SPOLU na to ale jde poměrně kuriózní cestou.Ředitel odboru strategie a analýz Úřadu vlády Jakub Kajzler totiž v uplynulých dnech odeslal dopis šéfovi odborářů Josefu Středulovi. Kromě jiného se v něm Kajzler věnuje i tomuto tématu. „Co se týče přibližování úrovně českých mezd k úrovni německých mezd, jeho tahounem by měly být mzdy v soukromém sektoru. Předpokládám proto, že odbory uplatní své pravomoci při kolektivním vyjednávání s příslušnými zaměstnavateli,“ napsal Kajzler. Srozumitelně řečeno, poradce premiéra a předsedy ODS, která se stále snaží tvářit jako pravicová strana, žadoní u šéfa odborářů, ať tlačí na majitele soukromých firem, aby zvýšili platy svým zaměstnancům. To je ovšem strategie jako Brno!

Možná i kvůli kritice z posledních dní nabyl premiér pocit, že o něm a vládě média nehezky informují. Nebyl by to ovšem Fiala a jeho tým, kdyby nenašli řešení. Včera už bylo na premiérových sociálních sítích video, v němž listuje novinami. „Taky už jste možná ve své poštovní schránce našli tyto noviny. My v nich ukazujeme, připomínáme, co se nám za tři roky ve vládě povedlo,“ komentuje Fiala.“A stačí se podívat třeba na titulky. Startujeme českou ekonomiku. Postavíme nové jaderné bloky. Konec závislosti na ruské ropě a plynu. Podporujeme domácnosti. Česko zase patří na Západ. Posilujeme bezpečnost a obranu naší země. No a to zdaleka není všechno! Máme před sebou ještě skoro rok a moc se těšíme na tu práci a budeme dělat, co je třeba,“ pokračuje Fiala. A to ještě skromně zapomněl podotknout, že když náhodou navštíví toaletu, zůstávají tam po něm zlatá vejce.

Bývalý ministr školství Robert Plaga se vrací ke hnutí ANO. Je to pozoruhodný příběh srovnatelný snad jen s Tolkienovou knihou Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky. Posuďte sami. Za čtyři roky na ministerstvu školství měl Plaga několik vážných rozepří s Andrejem Babišem. Ten ho chtěl několikrát odvolat, ale za Plagu se vždy postavila školská veřejnost, proti které Babiš jít nechtěl. Když ANO v půli roku 2020 zrušilo svoji brněnskou organizaci, Plaga v hnutí skončil. „Po návratu do stejné řeky (stoky) nikterak neprahnu,“ sdělil tehdy Deníku.

Po volbách se Plaga stal politickým náměstkem Petra Gazdíka ze STAN. Později ho Gazdík navrhl na šéfa Rady národního akreditačního úřadu, v jehož čele stojí dodnes. Jenže nynější ministr Mikuláš Bek chce úřad zrušit a vybudovat nový. Plaga by tak skončil příští léto. Tedy chvíli před volbami, v nichž se počítá s vítězstvím hnutí ANO. Nejvyšší čas za něj po letech kandidovat a uvidí se, jak to bude s ministerstvem školství...