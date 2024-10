O hybridních hrozbách a rozpočtu vycucaném z prstu

Dodal, že živnou půdou hybridních hrozeb je frustrace lidí, které sužuje nejistota, zvyšující se životní náklady či negativní dopady migrace. „To vše slouží našim protivníkům, kteří se snaží podkopat důvěru lidí v demokratické instituce a oslabit tak demokratický stát. Musíme tuto otázku projednat a velmi rychle reagovat,“ řekla hlava státu.

Naštěstí jsme v Česku bdělí, ostražití a toto nebezpečí si dobře uvědomujeme. Vláda Petra Fialy i sám prezident dělají vše pro to, aby důvěra obyvatelstva v demokratické instituce zůstala vysoká. Podívejme se na několik příkladů.

Každý dobře ví, že máme vládu rozpočtové odpovědnosti. Český statistický úřad po konzultaci s Eurostatem však konstatoval, že loňské hospodaření vlády bylo mnohem horší, než uváděla. Ekonom Lukáš Kovanda na základě toho poznamenal, že Fialův kabinet loni hospodařil s větším schodkem než kabinet Andreje Babiše za covidu v roce 2020. Na ministerstvo financí si ale s těmito „fake news“ šířenými jistě v rámci „hybridních hrozeb“ nepřišli. „Porovnáváte hrušky s jablky. Příště prosím používejte pro svá srovnání správné ukazatele,“ ohradil se resort vedený Zbyňkem Stanjurou na sociální síti X.

● Stejné „dezinformace“ a „narativy“ provázejí i rozpočet na příští rok. Národní rozpočtová rada – což je poradní orgán vlády – upozornila, že ve Stanjurově návrhu jsou o desítky miliard nadsazené příjmy a podstřelené výdaje. Jinými slovy – rozpočet na příští rok i předpokládaný deficit si ministr financí nejspíš tak nějak vycucal z prstu. Ovšem na premiéra Fialu s něčím takovým nechoďte. „Výdaje rozpočtu mají být 2,3 bilionu a Národní rozpočtová rada mluví o nižších desítkách miliard,“ poznamenal. Vida, oněch 40 miliard jsou tedy „nižší desítky“, o nichž se ani nemá smysl bavit. Natož vést štvavé řeči, že Stanjura své cifry tahá z klobouku jak králíky s vírou, že bude líp.

● Lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka sliboval obcím až sedm miliard na provoz a výstavbu dětských skupin. Stát navíc na starosty tlačil hrozbou, že pokud nová místa pro děti nevytvoří, budou čelit pokutám. Desítky obcí tak mají připravené projekty. Jenže den po krajských volbách, ještě v neděli 22. září, Jurečka dotační projekt stopl. Respektive oznámil, že 3,9 miliardy už bylo vyčerpáno a další peníze nejsou. „Podraz to fakt není,“ konstatoval ministr, jenž nyní kromě jiného prosadil, že si politici nezvýší platy o 14 procent, ale „pouze“ o 6,9 procenta. Což je fakt úctyhodné…

● Jak známo, ministr Jurečka mluví vždy pravdu. V neděli třeba tvrdil, že byť se původně s Hradem bavili o tom, že by statisícová apanáž pro paní prezidentovou Evu Pavlovou šla z náhrad hlavy státu, následně Kancelář prezidenta republiky (KPR) poslala jiný požadavek. A sice, aby první dáma dostávala peníze separátně. Tedy navíc. Co na to Hrad, když se předtím Petr Pavel zaklínal, že to bylo jinak? „KPR byla iniciátorem návrhů vedoucích k právní úpravě předložené ministerstvem práce. Vycházela přitom z několika variant, jak postavení první dámy v zemi transparentně zastřešit,“ odpověděl Blesku mluvčí Vojtěch Šeliga.

Tak vidíte, vše se vysvětlilo. Raději však mějte oči na stopkách, ať vás hybridní hrozby z Ruska či Číny nepřimějí polevit v důvěře v demokratické instituce.