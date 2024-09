O napínavém šampionátu v hlouposti a komisaři pro rybolov

Poslankyni za Vysočinu Decroix nominovala série tří fotografií. Na dvou je stoupající voda, na třetí před ní stojí ona sama. Má kšiltovku SPOLU, na ní kapuci a rozpustile se hihňá. „U nás dobrý! Myslíme na ty, co pomáhají, rozhodují, informují, evakuují, řeší! Společně to zvládneme,“ připsala k fotkám. Zvlášť její „selfie“ nápadně připomíná slavný snímek moderátorky Emmy Smetany před hořícím Notre-Dame v Paříži.

Tím ovšem Decroix neskončila. I když příspěvek brzy smazala, fotka se začala šířit na sociálních sítích a komentáře nebyly k Decroix lichotivé. Jedna z členek ODS k selfie snímku připsala stručně: „Strašná kráva“. To poslankyni vyprovokovalo k reakci. „Vy jste taková milá dezinformátorka už dlouho. Vytrhávat věci z kontextu a šířit svoje bludy a nenávist v době, kdy většina lidí informuje, pomáhá a drží společně, je levné. Já to unesu. Důležití jsou teď jiní. Společně to zvládneme i vám navzdory,“ napsala Decroix. Tak vida, žádná kráva, jen prachsprostá dezinformace…

Také zastupitel Děčína za ANO a kandidát koalice Stačilo! Jan Skalický svůj příspěvek na sociální síti později smazal. Bylo jím video, na němž se postavil před ústecká zdymadla a komentoval průtok vody, který nenasvědčoval tomu, že by země měla být ohrožena. „A já se ptám, je tohleto opravdu velká voda, která musí zavřít výstavy, zavřít akce, kdy lidé mají zůstat doma, být v trvalém tlaku a být v trvalé panice? Mají za sebou období sucha, covidovou vlnu, válku na Ukrajině. (…) Je to proto, aby nemohla být kontaktní kampaň a aby volby prošly v takovém krizovém stavu. Je to opravdu krizový stav?“ ptal se v příspěvku.

I když posléze video odstranil, po otázkách novinářů trval na svém. „Neznevažuju vážnost situace na Moravě, ale ta plošná opatření smrdí účelovostí. Tady v Ústeckém kraji situace kritická nebyla, ale vláda vytvořila paniku tak, že se zavírá centrum Ústí preventivně, a přitom voda je v korytě a silnice průjezdné,“ uvedl.

„Vláda zasáhla týden před volbami do kontaktní kampaně! Znemožnila ji. Proč? Protože se bojí! Jsem si jist, že vláda chtěla vytvořit atmosféru, že kontaktní kampaně kandidátů nemohou proběhnout,“ dodal Skalický. A kdo mu prý za video nadává nebo se mu posmívá, jsou „vládou najatí trollové“, které „najali právě proto, že jsem řekl pravdu“.

Jak vidno, bude finále mistrovství světa v politických blábolech vyrovnaná bitva, napínavá až do poslední vteřiny.

Premiér Petr Fiala v rozhovoru pro MF DNES řekl, že se vláda pokusí vyhnout zavedení povodňové daně. „Já se v tuto chvíli nebudu vyjadřovat k věcem, které teprve připravujeme. Myslím, že se budeme prioritně snažit hledat jiné způsoby, jak si poradit s financováním nápravy škod,“ odpověděl na dotaz, zda připouští, že bude nutné zvýšit daně. Tak schválně, jaké přesně to budou, kdy a v jaké výši?