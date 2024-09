O „estébáckých manýrách“ a SMS Poborskému

Poborský v klubu záhy skončil a odešel do tehdy druholigových Českých Budějovic. Byl to šok. Superstar s minulostí v Manchesteru United, Benfice Lisabon či Laziu Řím byl hlavní postavou Sparty na hřišti i na marketingovém poli. Hřebíka naopak fanoušci nesnášeli. Z „Křetínského esemesky“ se stal pojem…

Věcně to tehdy Křetínský samozřejmě udělal správně. Sebevětší hvězda není víc než klub. Pokud by majitel hráčovo brblání vůči trenérovi přešel, kouč by ztratil respekt u všech ostatních hráčů. Šéf klubu pak úplně u všech. Problém spočíval právě v tom, že se vše odehrálo přes strohou textovou zprávu. Byla to chyba, za kterou se Křetínský později Poborskému veřejně omluvil. Škoda už ale byla napáchána. Z „Poboráka“ byl vzývaný ikonický mučedník, Hřebíka všichni nesnášeli ještě víc a za pár týdnů beztak coby kouč skončil. Na Křetínského se dlouho pískalo.

Premiér Petr Fiala se teď také zachoval věcně správně. Končící šéf Pirátů Ivan Bartoš totálně zpackal digitalizaci, dostával další a další opravné termíny – a kde nic, tu nic. Jenže Fiala místo toho, aby konal, se Bartoše stále zastával. S tím, že jeho konec ve vládě by nic nevyřešil. Po volbách si šéfa Pirátů pozval, nic mu nenaznačil, nechal ho novinářům vykládat o dalších vládních plánech. A za dvě hodiny poté Bartošovi zavolal s tím, že ho vyhazuje. Kvůli problému, o kterém všichni věděli řadu týdnů, ale premiéra celou tu dobu očividně moc netankoval.

Fiala mohl v klidu sledovat, jak se Piráti po volebním debaklu řežou mezi sebou. Kdyby si odhlasovali, že jdou z vlády, měl po problému. A ještě je mohl peskovat, že utíkají od odpovědnosti. Pokud by Piráti zůstali (a přes všechny řeči bych si vsadil, že ano, hypotéky se neptají), stačilo na ně jít věcně. Třeba tím, že by premiér Bartošovi odebral digitalizaci a svěřil ji Martinu Kupkovi, což stejně učinil. Kdyby Piráti práskli dveřmi pak, docílil by Fiala téhož, ale tak nějak „čistě“. Všichni totiž vidí, jak moc Bartoš a spol. digitalizaci stavebního řízení podělali.

Jenže namísto toho premiér zdevastované Piráty polil živou vodou. Najednou jsou – až na Jana Lipavského, který ve vládě nejspíš nějak zůstane – opět bojovně sešikovaní. Fialu a ODS od nich čeká džihád. „Odsáno“, kmotři přetření na fialovo… Vždyť už to začalo… K tomu ze sebe Fiala i před lidmi, kteří si o něm mysleli, že je sice možná trochu nekňuba, ale aspoň čestný a hodnotový člověk, udělal podrazáka. Toho se jen tak nezbaví. Křetínskému – dnes mimochodem jednomu z hlavních terčů Pirátů – tu esemesku Poborskému připomínali pořádně dlouho…