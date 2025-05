Velký kvíz o Bendovy papírky a rozmazané lejno

Benda: „Ceny energií mně připadají fakt jako, mírně řečeno, bizarní téma, které miluje hnutí ANO a vy všichni novináři. Všichni jste na to naskočili. Každý normální občan, co sleduje jako cenu energií, je přece cena benzinu. To je to, co sledujete, co pravidelně kupujete, pravidelně jedete k té pumpě.“

Tománková: „Vy nesledujete cenu elektřiny, kterou platíte, která je vyšší než v tom roce 2019 a české domácnosti mají...“

Benda (skáče do řeči): „Vyšší než v roce 2019 nepochybně je, ale nepochybně poslední tři roky cena energií klesá. Každý, kdo dostává ty složenky, tak každý půl roku vám napíšou: dokázali jsme zlevnit energii. Já jsem normální ubohý spotřebitel, já se koukám jenom na ty papírky, co mi posílají.“

Tománková: „A vy jste spokojený se svými složenkami?“

Benda: „No, spokojený se složenkami není nikdo, ale vidím, že ty ceny klesají.“

● No vida, zkrátka nekoukejte na složenky od energetických společností, mělo by vám stačit reklamní sdělení, že ceny klesají. Koukejte raději na ceny benzinu, které teď nejsou tak vysoké, jako bývaly. Podle Bendy je tedy všechno úplně cajk, vláda funguje, ceny klesají, nebo to alespoň píší energetické společnosti na složenky, a to je samozřejmě důvod, proč volit koalici SPOLU.

Stejně tak je to ovšem i dobrá příležitost pro malou kvízovou otázku. „Papírky“, které chodí Marku Bendovi domů, jsou:

A/ Peníze z Poslanecké sněmovny

B/ Peníze od energetických společností

C/ Papíry na hlavu

D/ Papírky napuštěné velmi silným roztokem LSD, takzvané tripy

Správné odpovědi zasílejte na radnici do pražských Řeporyjí, tamní starosta je Bendovi velice rád předá.

● Zmínka o Pavlu Novotném v souvislosti s Markem Bendou nepadla náhodou. Řeporyjského starostu aktuálně Obvodní soud pro Prahu 5 poslal nepravomocným verdiktem na tři měsíce do vězení kvůli opakovanému porušení podmíněného trestu za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování.

Novotný dle soudu podmínku porušil celkem 17x, kromě jiného se měl dopustit urážení výrazy, které soud odmítl zopakovat, přechovávání marihuany i pervitinu, objevil se i záznam o „neměřitelném alkoholu“ v kartě řidiče.

Když Novotný před rokem nechutně komentoval zdravotní stav již zesnulé Anny Slováčkové, Benda nejprve volal po jeho vyloučení z ODS, ale rychle otočil. Prý postačila omluva.

Dnes Benda víceméně tvrdí, že až do vynesení pravomocného rozsudku nemá smysl věc komentovat. „Novotný je člověk, který tu chybu udělá pokaždé, vždycky znovu a znovu, další a další. Dokud ale nebude mít pravomocný rozsudek, tak bych se tím nezabýval,“ řekl šéf poslanců ODS. S tím, že „čím více se lejno rozmazává, tím více smrdí“.

● No, a teď už konečně k úternímu zahájení kampaně SPOLU. Premiéra Petra Fialu slavnost s komičkou Ivou Pazderkovou tak rozparádila, že během necelých dvou hodin nasázel na sociální sítě několik výkřiků.

„Letos půjde o všechno! – V první řadě letos půjde o demokracii! – Letos půjde o naši budoucí bezpečnost! – Letos půjde o prosperitu. O peníze každého z vás! – Teď není čas váhat! Teď je čas na odvahu a odpovědnost! Teď jde o všechno!“ To zveřejnil v krátkém sledu. Skoro to vypadá, že si od Bendy vypůjčil nějaké papírky z kvízové odpovědi D.