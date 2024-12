Osobnost roku MPA, Hřibova smůla a „zaškolení kolegyně“

Nicméně už teď je jasné, že budou obě strany spokojené. Vládní koalice proto, že si svoji „MPA“ v křesle předsedkyně udrží. Ze stejného důvodu bude ovšem nejspíš šťastná i opozice. Mít totiž v čele Sněmovny – a tím i všem na očích – někoho podle všemožných průzkumů tak nepopulárního je pro ni rok před volbami dar shůry.

Nic na tom nemění ani fakt, že se Pekarová Adamová stala nositelkou ocenění Osobnost roku za popularizaci sociálního podnikání. Stalo se tak v rámci udělování cen Zlatá vážka, které se konají pod záštitou Sněmovny. Zkuste hádat předsedkyni hlavní poroty. Je to těžké, takže máte tři možnosti: A) Markéta; B) Pekarová; C) Adamová.

● Předseda Pirátů Zdeněk Hřib se stal obětí politováníhodného omylu. Považte sami. Letos v červnu se náměstek primátora Prahy stal členem představenstva městské firmy Pražská energetika Holding. Jako uvolněný zastupitel i podle zákona o střetu zájmů za to Hřib neměl brát žádnou mzdu ani jiné odměny. Jenže nebohému Hřibovi se stala nepříjemnost. Každý měsíc mu totiž ze společností přistálo na účtu 50 tisíc korun. A než si toho, chudák, všiml, máme skoro konec roku. Jak navíc vysvětlil, za všechno – jako obvykle – mohou úředníci.

„Díky chybě účtárny PRE mi sice původně něco posílali, ale už se jim podařilo vysvětlit, že podle zákona mi nic posílat nemají, uznali to a posílat přestali,“ uvedl Hřib podle serveru Neovlivní na pirátském fóru. „Vše, co mi omylem poslali, jsem jim samozřejmě zase poslal zpátky,“ dodal nový šéf Pirátů. Ufff! Ještě, že Hřib dokázal všechno vyřešit skoro stejně pohotově a elegantně jako problémy s dopravou v Praze.

● Na stranickém fóru si ze Zdeňka Hřiba dělala legraci další náměstkyně pražského primátora za Piráty Jana Komrsková. Paní, která si loni zaměstnala jako poradce svého životního partnera Petra Beneše, dalšího Piráta z Prahy 10. Když to prasklo, Beneš z místa poradce Komrskové odešel a přesunul se do poradenské funkce k dalšímu pirátskému radnímu Adamu Zábranskému.

Samotné Komrskové dnes radí šéf Pirátů v Praze 10 Michal Kočí. Chlapík, kterého kromě jiného prověřovala policie za to, že si vytvořil falešný e-mail s identitou místostarosty Prahy 10 Tomáše Peka z TOP 09.

Jeho jménem pak podle Blesku „minimálně v jednom případě pokoušel ovlivnit chod Úřadu městské části na Praze 10“ či Peka „z fiktivní adresy registroval do volebních komisí za politickou stranu SPD, nebo zval na jeho výroční oslavu narozenin cizí lidi“. Alespoň vidíte, že u Pirátů si lze užít legrace na mnoho způsobů.

● Tolik zábavy si v těchto dnech jistě neužívá ředitel pražského magistrátu Martin Kubelka. Muž, který své bývalé asistence rozdal loni mimořádné odměny ve výši 857 tisíc korun, a navíc jí zařídil pronájem téměř devadesátimetrového služebního bytu nedaleko Václavského náměstí. Primátor Bohuslav Svoboda z ODS svého ředitele Kubelku podržel.

Přesto by bylo zajímavé vědět dvě věci. Za prvé, co asi na víc než sedmdesátitisícové měsíční odměny asistentce říkala manželka pana Kubelky. Za druhé pak, co přesně v odůvodnění pracovních činností znamenalo „zaškolení kolegyně“.

● Jak vidno, Praha je drsné město. Příště si raději povíme zase něco o tom, kterak si premiér Petr Fiala a jeho kamarádi v mládí „vzali prkno, nechali jsme si ho uřezat, navrtali si kolečka z bruslí a jezdili na skateboardu“.