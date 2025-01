Novoroční projev sekretářky z MČ Brno-Žabovřesky

Při troše hledání na internetu bychom možná mohli narazit i na zásadní projev sekretářky prvního náměstka městské části Brno-Žabovřesky. Pohříchu by se nejspíš od většiny ostatních hloubkou svých myšlenek příliš nelišil.

● Ve středu se svým poselstvím přispěchali prezident Petr Pavel, premiér Petr Fiala a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Fialův tým po silvestrovské noci nejspíš nemohl dospat. Ačkoli předseda ODS a lídr koalice SPOLU měl už projev na svatého Štěpána, nejspíš se se svými spolupracovníky nedokázal zbavit dojmu, že si ho v mírně obměněné variantě celý národ touží poslechnout ještě jednou.

● Jelikož je v posledních týdnech premiér Fiala akční muž, změnil si na sociální síti nejprve úvodní obrázek na portrét v rozhalené bíle košili se zaťatou pěstičkou, načež se tam objevilo „americky“ natočené a sestříhané video se zpomalenými pasážemi, boucháním do stolu a oslovením „Dobré ráno, Česko“. Někdo si mohl pomyslet, že se při tomto oslovení z úst brněnského politologa musí představitel hlavní role filmu „Dobré ráno, Vietname“ Robin Williams otáčet v hrobě. Další, že už se Fiala začíná blížit oslovení Čau, lidi!

Co se týče obsahu, nebylo tam nic, co už by člověk od Fialy neslyšel. „Přichází nový rok, který bude rokem rozhodnutí – zda se vrátíme do doby chaosu, prázdných gest a koketování s Východem.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala v novoročním videu Dobré ráno, Česko!

Nebo jestli zůstaneme rozumnou zemí, která ví, že její jedinou správnou budoucností je být součástí demokratického Západu,“ deklamoval Fiala. Chaos a koketování s Východem je pro něj samozřejmě Babiš, veškeré dobro on a jeho vláda, jež tu zařizuje ráj na zemi, ačkoli to škarohlídi torpédují vyvoláváním strachu a šířením dezinformací.

● Hned poté přispěchal se zhruba pětiminutovým videem s tmavým pozadím Andrej Babiš, za kterým bůhvíproč vykukovala půlka rozsvícené stolní lampy. Také podle něj bude letošek „rokem restartu“. Ovšem ve smyslu, zda lidé dají i po volbách důvěru politikům „neschopné, asociální, arogantní a prolhané“ vládní koalice Petra Fialy, kvůli níž „vinou naprosté nekompetence zdražilo o třetinu úplně všechno“.

Anebo zda budou volit jeho hnutí ANO, plné „zkušených odborníků“, kteří vědí, „jak zodpovědně a efektivně řídit zemi s ohledem na skutečné potřeby našich občanů.“

● Triptych pak uzavřel prezident Petr Pavel, jenž své poselství točil na nádvoří Pražského hradu. Byl to typický Pavlův projev. Nového a zajímavého jsme se dozvěděli snad jen to, že se mu loni narodilo páté vnouče a že stále podporuje přijetí eura. Jinak to působilo, že jim spolu s Fialou napsal projevy úplně stejný člověk.

Také podle Pavla například „skutečný stav naší země není ani zdaleka tak špatný, jak si někdy myslíme na základě záměrně šířených negativních nálad“, jsme „vyčerpáni ze strachu“, což by prý ale nemělo znamenat, že bychom měli dopustit zpochybňování hodnot, které jsme považovali za neměnné.

On prý se bude snažit, aby si lidé naslouchali a bavili se spolu. K mírnému pobavení pak vedla Pavlova zmínka, že se dnešní politika „stále častěji redukuje na marketingová hesla“. Jak se říká v angloamerických zemích: Podívejme, kdopak to mluví?

● Jak vidno z krátkých ukázek, letošní projevy byly esencí myšlenek, zásadních sdělení, vizí a úplně prosté frází. Přeji pěkný a úspěšný rok 2025. Teď mne omluvte, jdu se pro jistotu kouknout na internetové stránky městské části Brno-Žabovřesky…