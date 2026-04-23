Držte si spacáky, teď pojedeme z kopce. Bude kvůli České televizi další Letná?

Po oznámení ministra kultury za Motoristy Oty Klempíře, že se koncesionářské poplatky od ledna příštího roku zruší a obě veřejnoprávní média budou financována ze státního rozpočtu (ČT dostane asi o miliardu, ČRo o 400 milionů korun méně), se nejprve rozjeli politici. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel oznámil, že vláda zažije „peklo, spacáky jsou slabý odvar“. Obdobně se vyjadřoval také Martin Kupka, předseda ODS, proti které na přelomu let 2000 a 2001 tehdejší redaktoři ČT ve spacácích nocovali.
Poté se – pochopitelně – zapojil také Milion chvilek pro demokracii. Už tu máme petici nazvanou „Ruce pryč od médií veřejné služby“. „Arogance moci překračuje všechny meze. Na Letné jsme si slíbili, že pokud se politici pokusí ovládnout Českou televizi a rozhlas, nezůstaneme sedět v koutě. Ten čas nastal právě teď,“ píší na svých stránkách „milionáři“ a slibují první protestní pochody a demonstrace. To by bylo, aby nebyla i Letná, vsaďte se…
Mezitím odbory Českého rozhlasu a České televize spolu s dalšími pracovníky obou institucí vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost. Například šéf ČRo René Zavoral řekl, že svým způsobem jejich pohnutkám rozumí, ale že případná stávka nebude mít vliv na samotné vysílání.
Hlavními argumenty je, proč by se mělo měnit něco, „co funguje“. Zadruhé pak samozřejmě peníze. Jeden z nejbystřejších europoslanců a bojovníků za hodnotovou politiku všech dob, lidovec Tomáš Zdechovský, to na své sociální síti shrnul slovy: „Babišova vláda vám chce vzít Star Dance.“
Tím, co ale padá nejčastěji, je nezávislost. Jakmile prý budou veřejnoprávní média placena z rozpočtu, nikoliv z poplatků, budou je mít politici v hrsti. „Mám velmi dobré vztahy s bývalým (slovenským) generálním ředitelem Lubošem Machajem, který mi popisoval, jak to vypadalo, když rok co rok chodil žadonit na ministerstvo financí nebo kultury. U nás by to mohlo dopadnout stejně. Prostě je to tak, že kdo má peníze, ten vládne a ovládá,“ vysvětloval v Hospodářských novinách šéf rozhlasu Zavoral.
V tom samém rozhovoru ten samý Zavoral říká, že „když něco platíme ze státního rozpočtu, tak to přece stále platíme ze svých daní, jsou to stejné peníze“. Dalo by se tedy namítnout, že pokud někdo sliboval a prosadil výrazné zvýšení koncesionářských poplatků a jejich rozšíření třeba i na vlastníky mobilů, byl to v tu chvíli ten, kdo „má peníze, kdo vládne a ovládá“.
V této souvislosti je zajímavá statistika z přehledu zastoupení představitelů politických stran a hnutí v hlavních publicistických pořadech, kterou před časem zveřejnil bývalý člen Rady Českého rozhlasu Tomáš Kňourek. Cituji: „Před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021 (vláda ANO a ČSSD) se v pořadech častěji vyskytovali představitelé opozice, a to v poměru čtyři ku třem. Celkem bych chápal, že média jako ‚hlídací psi‘ dávají více prostoru opozičním politikům. Co se ale stalo po zmíněných volbách, po kterých šlo hnutí ANO do opozice? Od 1. července 2022 do 30. června 2023 měli zástupci parlamentní opozice 154 účastí, zatímco vládní politici přesně 500. Přitom síly obou bloků jsou ve společnosti v podstatě vyrovnané…“ Konec citátu.
No nic, proč se zdržovat čísly, statistikami a fakty. Začala další kulturně-sociální společenská válka, držte si klobouky. A spacáky…