Nová vizuální podoba SPOLU, perník z Anděla, a jak se necítí Eva Decroix

Ten totiž start kampaně na smíchovském Andělu – vyhlášeném pražském místě setkávání dealerů drog a narkomanů – popsal v reportáži s titulkem: „SPOLU hledá voliče. Na pražském Andělu je lákala na perník a novou oranžovou image.“ Při ceně za gram pervitinu na černém trhu by se sice kampaň mohla Fialovi a spol. trochu prodražit, ale mělo by to fungovat…

Líbí se vám nová vizuální podoba kampaně SPOLU? celkem hlasů: 45 Ano 18 %(8 hlasů) Ne 82 %(37 hlasů) Nevím 0 %(0 hlasy)

Premiér a předseda ODS Petr Fiala své sociální sítě okamžitě olepil svými portréty s novou zelenou barvou a ústředním heslem kampaně: „Teď je čas stát na správné straně. Chráníme naši budoucnost.“ Zhruba ve stejné době, kdy se lídři SPOLU snažili svoji zelenou nabídku lidem představit, se vládní poslanci v nedaleké Sněmovně snažili prosadit mimořádnou schůzi.

Na ní hodlali protlačit například povinnou elektronickou registraci ubytovacích zařízení i hostů, převod odpovědnosti za lékařské pohotovosti z krajů na zdravotní pojišťovny, rozšíření pravomocí společenství obcí nebo zálohování PET lahví a nápojových plechovek. Ani na tři pokusy se jim to nepodařilo, chyběli jim totiž lidé. Nejspíš někteří z poslanců SPOLU tou dobou sice stáli na správné straně, nicméně bylo to na pražském Andělu, nikoli ve Sněmovně. Kdyby si dali perník, byli by rychlejší.

Jak bude kampaň SPOLU ve skutečnosti vypadat, naznačil Fiala v rozhovoru pro britský list Financial Times, kde kromě jiného mluvil o české muniční iniciativě. „Babiš je proti této muniční iniciativě, proti výdajům na obranu a mluví o míru bez podmínek,“ poznamenal Fiala. „Pomáhá Vladimiru Putinovi, to je velmi jasné,“ dodal. Později premiér na sociálních sítích ukázal i druhý nosník kampaně. „Koalice SPOLU chce být volbou pro všechny, kteří chtějí moderní ekonomiku a moderní stát, který má ambici, aby mzdy jeho občanů byly srovnatelné kupříkladu s Německem a Rakouskem.“ Tady už možná nějaké experimenty s perníkem proběhly.

Zeleno-oranžová kampaň vzbudila okamžitě zasloužený ohlas. Byť možná v jiném gardu, než si koaliční špičky a jejich marketingoví experti představovali. Na druhé straně není radno nikomu křivdit. Zaprvé totiž není vůbec jasné, co si vlastně lídři SPOLU představovali a představují. Zadruhé pak mají ve svém středu lidi, kteří z toho povyku mají nefalšovanou radost.

Například místopředsedkyně ODS Eva Decroix v debatě na CNN Prima News reagovala na slova poslance hnutí ANO Davida Pražáka, jenž v pořadu 360° pronesl následující věty: „Na nějakém portálu jsem se dnes dokonce dočetl, že SPOLU je mrtvý kůň. Já koně mám a opravdu mrtvý kůň nevstane. Na té mršině se s vámi teď veze jenom TOP 09 a KDU, které nemají co ztratit. Ty mohou jenom získat, ale vás to jen poškodí.“

Eva Decroix se ale nedala. „Pane kolego, já se jako kůň necítím úplně, tak možná opatrně s těmi přirovnáními. Jinak nás samozřejmě těší, že jste nás sledoval, a jsme rádi, že jsme vzbudili takovou pozornost,“ ohradila se. Decroix perník určitě nebere, ale opatrně s těmi přirovnáními! Kůň to v jejím případě určitě není…

A zatímco se všichni věnovali kampani, pražský lídr TOP 09 Jiří Pospíšil přiznal v podcastu Insider to, o čem léta mlčel, jakkoli to beztak všichni tušili. S partnerem Janem Šaškem z ODS se Pospíšil těší na holčičku Medu, kterou jim „odnosí“ jejich kamarádka. Pospíšil rezignuje na funkci pražského radního, aby se prý mohl dítěti i v době kampaně lépe věnovat. Gratulujeme!