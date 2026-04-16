„Pořádný raubíř“ Petr Pavel a normalizace 2.0. Rozhovor s prezidentem si zasloužil cenzuru

Přidal odkaz na původní text serveru Aktuálně, který před třemi dny rozpoutal aféru skoro tak absurdní, jako když si bývalý člen předlistopadové KSČ stěžuje na normalizaci. Ale popořádku.
Armáda má svůj vlastní podcast nazvaný Kamufláž. Na konci března avizovala, že 7. dubna vyjde „unikátní“ díl se speciálním hostem – prezidentem Petrem Pavlem. Zhruba půlhodinové interview bylo natočeno, ale ve stanovené datum ani poté nebylo nikde k vidění a slyšení.
Aktuálně před třemi dny informovalo, že prý vše zarazilo ministerstvo obrany v čele s ministrem Jaromírem Zůnou za SPD. Údajně kvůli válce mezi některými členy vlády (především Motoristy vedenými Petrem Macinkou) a Hradem. A že je to tedy další truc vůči hlavě státu.
Ministerstvo se hájilo tím, že nic nezakázalo. Plánoval se prý vznik samostatného kanálu armády na YouTube, který měl na začátku „rozsvítit“ právě rozhovor s Pavlem. Kanál se údajně kvůli interním debatám a „schvalovacím procesům“ ještě nepodařilo spustit. Zůnovi podřízení armádě prý nabídli, ať díl odvysílají na starém kanálu, který mají vojáci s obranou společný a na němž se podcast Kamufláž dosud vysílal. To se prý armádě nelíbilo. Samotné video s rozhovorem dle tvrzení ministerstva na obranu dorazilo z generálního štábu „po opakovaných výzvách“ až toto pondělí 13. dubna.
Mezitím už ale prostorem létala slova o cenzuře prezidenta. „Rozhovor byl ze strany ministerstva zastaven a cenzurován. Je absurdní, aby někdo z obrany cenzuroval vrchního velitele ozbrojených sil, prezidenta republiky a generála ve výslužbě,“ řekl mluvčí Hradu Vít Kolář. K němu se přidali snad všichni opoziční politici.
Zakázat, anebo usnout?
V úterý 14. dubna večer pak celé interview zveřejnil ministr zahraničí Petr Macinka. „Ministr Zůna a ministerstvo obrany toto video obdrželi teprve včera, takže všechny řeči o týden trvající strašidelné cenzuře jsou jen další pohádkou o neexistujícím problému. Jo a fakt neměli problém mi ho poskytnout, takže se vlastně stačilo jen zeptat. Tak tady ho máte. Sloužím lidu!“ připsal k tomu.
Podpora Izraele má hranice, u Grónska se váhalo, řekl Pavel v „zakázaném“ rozhovoru
Více než půlhodinový rozhovor Petra Pavla s majorkou Anežkou Vrbicovou je po všech stránkách třaskavý, plný nečekaných myšlenek a strategických informací. Za znak dobrého velitele Pavel vždy považoval schopnost postarat se o své vojáky. Je otužilý. Politiku bere jako službu. Řehka je fajn. Měli jsme se zastat Grónska. V dětství prý býval „pořádný raubíř“ či „lump“, ale „člověk z toho vyroste a zklidní se“. Váží si týmové práce. Rád se projede v závodním autě, na chalupě si zahraje nohejbal a v kanceláři běhá na pásu při pohledu na Vltavu. To vše po cenzuře vysloveně volalo…
Ve chvíli, kdy bylo video venku, věc ale dostala úplně novou dynamiku. „Macinka už neví, jak na sebe upozornit. I proto zveřejnil zakázaný rozhovor s prezidentem právě u sebe na sítích. Zaprvé tak učinil, aby se o něm psalo v médiích. Zadruhé si tento nepopulární politik, jehož oblíbenost stále klesá, může na prezidentu Pavlovi nahnat sledovanost, lajky, sdílení a dosahy,“ popsali to političtí influenceři ze Štítu demokracie.
Vida, jak rafinovaný to byl plán. Vybudit očekávání cenzurou a poté Pavlův rozhovor zveřejnit s účelem nahánění lajků a dosahů na sociálních sítích. Jak to psal komunista Dolejš? Úplná normalizace 2.0.