Zastavit nekonečné žvanění ve Sněmovně? Evergreen, který navrhují ti, co vládnou

Vlastně by se proti tomu nedalo říct ani „popel“. Pokud by nešlo o evergreen, který už ve Sněmovně navrhovali tak nějak všichni. Zajímavé na tom je, že „žvanění“ kritizují zásadně ti, kteří zrovna vládnou. Ti také vymýšlejí recepty, kterak tomu změnou jednacího řádu zamezit. Opoziční poslanci naopak hovoří o svobodě projevu a snaze potlačit demokracii. Posuďte sami.

Když šéf hnutí ANO Andrej Babiš svého času označil Sněmovnu za „žvanírnu“, byl za to přirovnáván k Leninovi či Hitlerovi. Vřava vypukla, když s návrhem na omezení vystoupení poslanců maximálně na dvakrát deset minut přišla v červenci 2014 tehdejší místopředsedkyně Sněmovny za ANO Jaroslava Jermanová. „Pro nás je principiální zabránit nápadům paní Jermanové na omezení rozpravy na plénu,“ komentoval to za ODS Marek Benda. Proti byli i ostatní.

Přišel rok 2016, kdy proti přijetí EET vydržely dnešní vládní strany obstruovat 236 dní. Tedy s výjimkou lidovců a Mariana Jurečky, kteří Babišovi ve vládě Bohuslava Sobotky pomáhali EET zavádět. Když vláda debatu utnula a zákon schválila, rozčílilo to i šéfa ODS Petra Fialu. „Vládní většina rozhoduje o tom, že zazněly všechny argumenty. Jak to může vědět? To není demokracie, to není naprosto přijatelné,“ konstatoval a hrozil žalobou k Ústavnímu soudu.

Další návrh ANO na omezení projevů komentoval i tehdejší šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. „Je to špatná cesta. Jsou tady poprvé a jsou ve vládě. Až budou v opozici, tak se jim ještě budou hodit nástroje, díky kterým budou moci argumentovat,“ tvrdil.

Sám Stanjura přitom s Petrem Gazdíkem ze STAN neúspěšně navrhoval novelu jednacího řádu omezující vystupování už v roce 2011. Tedy za vlády jeho stranického kolegy Petra Nečase.

Další pokus o omezení obstrukcí učinilo hnutí ANO v listopadu 2019. „Pro mě to není úplně normální, ale všichni budou argumentovat tím, že to je ta demokracie. Ale lidé chtějí, abychom plnili program a přijímali zákony,“ vysvětloval to tehdejší premiér Andrej Babiš poté, co představitelé opozice v čele s ODS sáhodlouhými projevy blokovali přijetí jeho daňového balíčku.

„Sněmovna není firma řízená majitelem, je složená ze zástupců veřejnosti a slyšet mají být i ti, kteří nejsou zrovna v koalici. Takže neomezovat!“ reagoval tehdejší šéf poslanců STAN Jan Farský. „Jsem proti jakémukoli návrhu, který omezuje demokratickou diskusi,“ tvrdil i lídr TOP 09 Miroslav Kalousek, k němuž tehdy obdivně vzhlížela Markéta Pekarová Adamová.

Aktuálně někdejší bojovníci proti omezování projevů ve Sněmovně musejí poslouchat několikahodinové žvanění Babiše, Okamury a dalších. Nelíbí se jim to. Jelikož se to kromě jiného „nedá skloubit s normálním životem a vztahy“, volají po „změně pravidel, která vyhovují destrukční politice opozice“ (Pekarová Adamová).

Případně jsou pro změnu, neboť „opozice sněmovní jednací řád zneužívá“ (Fiala). Jak upozorňuje Marek Benda, je „připraven o tom jednat i s vědomím, že můžeme skončit příště v opozici my“. S tím, že „co se tam dnes odehrává, je absurdní a tragické“.

Tak snad se tentokrát oba tábory domluví. Poslouchat se to vážně nedá. A doby, kdy lidé ještě jejich projevy ve Sněmovně sledovali v televizi, jsou už beztak dávno pryč.