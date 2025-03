Pan prezident na medvědovi. A Ludvíkův velkolepý návrat už asi nevyjde

„Jak to horolezcům jde, jsem se přišel podívat z jejich perspektivy. Díky za neobvyklou ranní rozcvičku!“ napsal pak na sociální síť X. No vida, jaký je to na Hradě adrenalinový sport. Stačí ještě na motorce (nejlépe bez helmy) vyrazit do Lán, tam holýma rukama přeprat medvěda, na jeho zádech několikrát obkroužit tamní oboru a bude to komplet…

Obvodní soud pro Prahu 7 v uplynulém týdnu konstatoval, že ministerstvo vnitra zařadilo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) neoprávněně do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020 coby extremistické hnutí. Soudkyně Iva Kaňáková konstatovala, že podle metodiky ministerstva vnitra má zpráva obsahovat jenom subjekty, u nichž je vyvolávání předsudečné nenávisti dominantní složkou jejich činnosti, což prý není případ SPD. Jiný senát stejného soudu ovšem před koncem roku v totožném případě – jen kvůli zprávě ministerstva vnitra z druhé poloviny roku 2022 – rozhodl, že SPD extremistické hnutí je. Můžete si tedy vybrat. Tomiu Okamurovi to vzhledem k jejich preferencím může být fuk.

Po krachu jednání s komunistkou Kateřinou Konečnou o spojení v koalici Stačilo! rozjíždí šéfka sociálních demokratů Jana Maláčová vlastní kampaň s ústředním heslem „Bydlení je naše zbrojení“. V jeho rámci kromě jiného zveřejnili falešné inzeráty na nevyhovující byty ve sklepních či půdních prostorách bez oken a s plesnivými zdmi nedaleko pražského náměstí Republiky. Přidali i fotografie, které ukazovaly sprchový kout ve sklepě v obklopení odhalených trubek.

To vše za šest, respektive sedm tisíc měsíčně. Následně socialisté natočili video, kterak Maláčová sedí v kanceláři a prostřednictvím telefonu zájemcům o byt vysvětluje, že inzerát byl fejk. S tím, že se jim ozvaly desítky lidí, jimž prostředí vyhovovalo. „Ozvala se nám důchodkyně s pejskem, spisovatelka dětských románů a i dělník,“ vykládá na videu předsedkyně SOCDEM. V závěru samozřejmě několikrát zmíní „asociální vládu“, jež vynakládá miliardy na zbrojení, ale „lidi chtějí nechávat bydlet ve sklepě“.

Což o to, úplně o všem asi s Maláčovou polemizovat nejde. Lze si ale osvětlit, jak přesně to bylo s oněmi inzeráty. Sociální demokraté je skutečně zveřejnili. Podle důvěryhodných zdrojů zevnitř strany však nastal menší zádrhel – nikdo z „normálních“ lidí na ně nereagoval. Marketéři tedy sepsali předem daný scénář dialogu Maláčové se „zájemci“ o oba prostory a domluvení ochotníci z řad SOCDEM to za ně odříkali. Kampaň jede, video Maláčové mělo ohlasy, takže jsou všichni spokojení.

● V polovině března chtěla sociální demokracie pořádat programovou konferenci o zdravotnictví. Jednou z jejích hvězd měl být ředitel pražské nemocnice v Motole Miloslav Ludvík, který v roce 2022 ukončil členství ve straně. Spekulovalo se dokonce o tom, že by se Ludvík mohl do SOCDEM velkolepě vrátit. No, tak to už asi nevyjde…

● A do třetice SOCDEM. Čím dál víc se v politických kuloárech proslýchá, že přinejmenším v závěru debat s Kateřinou Konečnou rozjela Jana Maláčová i paralelní vyjednávání o tom, s kým by její strana mohla do voleb jít. Nešla prý za nikým jiným než za šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, který ji údajně zcela neodmítl. Je tedy klidně možné, že se v podzimních volbách do Sněmovny bude několik vybraných lidí ze SOCDEM ucházet o hlasy voličů na kandidátkách ANO. Tak uvidíme…