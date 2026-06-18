Zdechovský se svým členstvím v aktivních zálohách často a rád pyšnil, respektive především s oblibou zveřejňoval své fotografie v maskáčích. Ze záloh ho po přijetí novely branného zákona v roce 2023 o pár měsíců později vyřadil ředitel Krajského vojenského velitelství Hradec Králové, jehož stanovisko loni v září potvrdil tamní krajský soud. Podle zákona totiž nemůže být do aktivní zálohy zařazen poslanec europarlamentu.
S odůvodněním, že cílem právní úpravy je, aby stát i mezinárodní instituce zůstaly v době krizových situací funkční. Stejné omezení se proto vztahuje třeba i na členy vlády, české poslance a senátory, hejtmany a některé úředníky či diplomaty.
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Zdechovský zůstane vyškrtnutý z aktivních záloh. Ústavní soud zamítl jeho stížnost
Europoslanec ale novelu začal hrdě označovat „lex Zdechovský“. A mermomocí se domáhá přijetí zpět. „Novela fakticky dopadá na jediného člověka – na mě. Takový postup považuji za neústavní a diskriminační. Dobrovolná služba v aktivní záloze je projevem občanské odpovědnosti a důstojnosti,“ stěžoval si před podáním k Ústavnímu soudu. Soudě dle nynějšího verdiktu, marně.
Na druhé straně má Zdechovský kliku. Člověk si totiž snadno vzpomene na hlášku z Haškova Švejka: „Já si nemohu pomoct, já jsem byl na vojně superarbitrován pro blbost a prohlášen ouředně zvláštní komisí za blba. Já jsem ouřední blb.“ Proti tomu je ve Zdechovského případě soudně uznaný důvod v podobě novely branného zákona ještě poměrně přijatelné vysvětlení…
● Bude zajímavé sledovat, zda bude superarbitrován i lídr pražské kandidátky ANO Ondřej Prokop. Chlapík, který se už pár let tolik snaží, aby se vyhoupl na politický vrchol. No a když se mu to už málem podaří, přihodí se mu taková zatracená „lapálie“.
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Lídr ANO na primátora nepřiznal, že vlastní tři družstevní byty. Babiš chce vysvětlení
Loni v listopadu Prokop odmítl vypovídat na policii v korupční kauze okolo nemocnice Motol. Podle serveru Seznam Zprávy si ho vyšetřovatelé kromě jiného pozvali i kvůli jeho koupi bytu za 19,5 milionu v nové rezidenci v Praze 6. Od firmy, jejíž představitelé v údajné úplatkářské kauze také figurují. Mimochodem, ve stejné lokalitě měl podle detektivů byt coby úplatek slíbený také exředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.
Při té příležitosti ovšem Seznam zjistil, že si Prokop koupil ještě další tři družstevní byty, které však neuvedl v povinném majetkovém přiznání. A odmítá sdělit, jak je financoval a od koho je koupil. Byty jsou družstevní, tudíž poskytují anonymitu.
V katastru u nich svítí pouze jméno družstva. Až po dotazech novinářů se šéf pražského ANO rozpomněl, že jeden podíl v družstvu u jednoho z bytů koupil za 2,7 milionu. Nevybavil si ale, zda se tak stalo loni, nebo předloni. No, a pak se mu postupně vybavily i další dva byty.
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Kolik vládních „bydlenek“ má ještě Babiš v kapse? Prominenti v obecních bytech jsou pro voliče nepřijatelní
„Mě to trklo, že jsem byt zapomněl uvést, a za to vám děkuji,“ řekl s tím, že už údaj do registru majetkových přiznání doplnil.
Šéf ANO Andrej Babiš teď po Prokopovi požaduje důkladné vysvětlení celé věci. Takže má stále ještě jednička hnutí pro pražské komunální volby o čem přemýšlet. Protože ačkoli zřejmě každý zná situaci, kdy si – dejme tomu v opilosti – v noci jen tak mírnix dírnix pořídí na hypotéku tři byty a do rána na to zapomene, v případě kandidáta na primátora Prahy to jisté problémy způsobovat může. A jak z toho aspoň trochu důstojně vybruslit, aby se člověk nedočkal verdiktu jako Josef Švejk?
Že by třeba nějaká novela zákona o možnostech nákupu bytů pro kandidáty na primátora?