Pod fotku opáleného štíhlého štramáka s uhrančivým pohledem foceného moderním způsobem „selfie“ Zdechovský napsal: „Poslední dobou se mě hodně lidí ptá, jak jsem vypadal ve 24 letech (smajlík).“ A pokračoval: „Pravda je, že jsem byl úplně jiný než dnes. Méně zkušeností, spousta plánů, energie na rozdávání a možná i pár naivních představ o tom, jak bude život vypadat.“
To ještě zdaleka nebyl konec. „Když se na ty fotky podívám dnes, uvědomuji si jednu věc – nejvíc člověka nezmění čas, ale zkušenosti. Každá výhra, každá chyba i každé zklamání zanechají stopu. Jsem rád, že jsem tehdy byl přesně takový, jaký jsem byl. Bez té verze sebe sama bych nebyl tím, kým jsem dnes,“ napsal europoslanec. „A co vy? Změnili jste se od svých 24 let hodně, nebo máte pocit, že jste pořád stejní?“ dodal s dalším smajlíkem.
Příspěvek je to pozoruhodný. Dvacet čtyři let Zdechovskému bylo v roce 2004. Ty přemýšlivější možná napadne, jak si v té době mohl lidovecký europoslanec fotit selfie, když se tehdy používaly tlačítkové telefony a největším hitem byla Nokia 6230. Ti, kteří na takové detaily nehledí, si zase možná vzpomněli na Zdechovského trochu pozdější vystupování v televizních pořadech.
Ve Dni D třeba škemral o podporu u investorů na svůj projekt marketingového nástroje mapujícího i manipulujícího přímo myslí zákazníka. Mezi oněmi investory, od kterých Zdechovský žadonil o peníze, byl kromě jiných jistý Tomio Okamura. V reportáži Nebankovní půjčky pořadu ČT Černé ovce vystupoval coby mediální zástupce firmy, která tehdy podle reportáže – zjednodušeně řečeno – okrádala lidi a věnovala se lichvě.
Pozornější divák si mohl všimnout, že se podoba Zdechovského v oněch reportážích od té na jeho „aktuální“ dvaadvacet let „staré“ fotce značně liší. V komentářích pod europoslancovým příspěvkem to jeden z přispěvatelů shrnul slovy: „Za mlada vypadal jak štětináč, vypasený byl stejně, a ještě okrádal lidi…“ Podobných tam zbylo dost i poté, co prý ty první Zdechovský pilně mazal a přispěvatele blokoval.
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Řečeno s detektivy, jistých indicií je v příspěvku mnohem víc. Leckoho zarazila už věta: „Poslední dobou se mě hodně lidí ptá, jak jsem vypadal ve 24 letech.“ Je totiž pravda, že obvyklá není. Mnohem častější konverzační otázka bývá: „Prosím tě, jak jsi vypadal, když ti bylo 22 let a šest měsíců?“ Na tom by Zdechovský mohl ještě zapracovat.
No a pro ty nejméně důvtipné je tu pak provozovatel oné sociální sítě, který přímo nad fotku umístil upozornění: „AI obsah.“ Tak uvidíme, jestli teď Zdechovský třeba nezačne tvrdit, že chtěl jen vyzkoušet, zda lidé dovedou rozeznat realitu od umělé inteligence, a že to je celé nebezpečné.
V dalším příspěvku zveřejnil europoslanec fotku skutečnou. Selfie ze schodiště domu doprovodil popiskem: „Trochu prší, ale to vůbec nevadí. Naopak. Dnešních 10 kilometrů si člověk užije možná ještě víc než za slunce. Běh mi vždycky pročistí hlavu, srovná myšlenky a dodá energii na všechno, co přijde potom. Po náročných dnech je to ta nejlepší investice do sebe. Přeju všem, ať si dnes najdou chvíli na pohyb – počasí není překážka, jen výmluva.“
Buďme rádi, že snad už konečně začínají politické prázdniny, byť budou nejspíš velmi krátké.