Nahrávka, která může zničit Rakušana? Čeho a proč se bojí šéf hnutí STAN

„Už několik dnů se ke mně dostává informace, že existuje nahrávka, která mě má kompromitovat,“ prohlásil v úterý. „Dozvěděl jsem se to z médií. Od policie z principu takové informace mít nemohu a nesmím,“ dodal pro CNN Prima NEWS.
Šéf STAN se domnívá, že vše souvisí s jejich spuštěnou kampaní, v jejímž rámci hlásí, že by byl rád premiérem. „Tahle ambice samozřejmě narazila na očekávatelný protiútok. Jsem zvědavý, co vymysleli… Pro soupeře mám jasný vzkaz: Svoje město, svou zemi a své hnutí jsem vždy vedl podle hodnot, kterým sám v životě věřím,“ uvedl.
Je to samozřejmě blbost. Tedy ta část, která souvisí s možností, že by Rakušan mohl vyhrát volby a dostat se do pozice, že by sestavoval vládu. V politice je možné téměř všechno, ale toto vzhledem k dlouhodobým preferencím a trendům opravdu ne.
Co se týče možných kompromitujících informací, tam už to tak vyloučené není. Podle webu Odkryto se může před volbami objevit nahrávka pořízená člověkem blízkým Rakušanovu hnutí, která se může týkat jeho role v kauze Dozimetr. Věcí se prý zabývá i policie a Inspekce Policie ČR.
Stará nahrávka?
Zkazka o podobné nahrávce je přitom pořádně stará. V MF DNES jsme o ní slyšeli už před dvěma lety. Bývalý blízký spolupracovník Rakušana ji údajně tajně pořídil při jedné z porad stranických špiček někdy v době, kdy v souvislosti s vyšetřováním korupce na magistrátu Prahy v polovině června 2022 vypukla kauza Dozimetr.
Před dvěma lety se mezi lidmi blízkými vedení STAN mluvilo o tom, že na záznamu hovoří Rakušan o detailech případu a rolích jednotlivých lidí, včetně někdejšího místopředsedy a finanční hlavy STAN Věslava Michalíka.
Ten se měl stát i ministrem průmyslu a obchodu, ale když se začaly probírat detaily jeho podnikatelských aktivit, kandidaturu stáhl. Tři dny před policejním zásahem na magistrátu a v Dopravním podniku ve věku devětapadesáti let náhle zemřel při výstupu na Vlčí horu na Děčínsku.
Co měl Rakušan na údajné nahrávce říkat, se neví. Podle tehdejších „legend“ ale mělo z jeho slov plynout, že spolupráce s gangem v čele s Michalem Redlem rozhodně nebyla jen „selháním jednotlivců“, jak od začátku kauzy hnutí STAN prezentuje. A vyplývat z ní mělo i to, že o věci měli ve STAN dopředu informace i z policejního prostředí.
Jenže to vše je nutné brát s velkou rezervou. Před těmi dvěma roky se sice o nahrávce bouřlivě spekulovalo, vše ale ve stylu „někdo říkal, že to někdo slyšel a prý tam bylo to a to“. Není vůbec jisté, že taková nahrávka skutečně existuje. Natož kdo na ní mluví a co říká. Je vysoce pravděpodobné, že kdyby ji někdo měl, přinejmenším její části by se za ty roky už dávno dostaly ven.
Druhou možnou příčinu Rakušanových aktuálních obav přinesl včera web Neovlivní. Státní zástupce Adam Borgula prý vzal před prázdninami zpět obžalobu jednoho z obviněných v hlavní větvi kauzy Dozimetr a začal s ním vyjednávat o nižším trestu výměnou za to, že promluví.
A ten na to kývl. Včetně vyprávění o tom, komu Redl údajně nosil peníze. „Je to brutálně třaskavé. Ani ne tak trestněprávně jako politicky,“ komentoval to zdroj Neovlivní. Tak uvidíme, co se objeví. Jestli něco. Je zjevné, že kauza Dozimetr není jen epizoda, na kterou by lidé za ty roky tak nějak zapomněli...