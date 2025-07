Dětská eutanazie, ministryně z Mimibazaru a Stanjurovy nevalné vyhlídky

Což je – jistě jen další shodou okolností – společnost, která podle Seznam Zpráv vyhrává ve zdravotnictví zakázky v desítkách až stovkách milionů korun. Některé v posledních letech získala přímo od Válkova resortu, další od státem vlastněných nemocnic a jiných státních zdravotnických organizací.

Všechno ale bylo podle Válka naprosto v pořádku. Pan Sameš byl prý jeho pacientem, kamarádí se asi dvacet let, a přestože jsou dobří přátelé, ministr netuší, kde Sameš pracuje. „Já vůbec nevím, co dělá profesně,“ řekl Seznamu Válek. „Upřímně řečeno, je mi to ukradené. Je to můj pacient, kterému jsem zachránil život. Tečka,“ dodal ministr. „Nemusíte mi věřit, ale Vlastík tyhle věci neřeší,“ podotkl Sameš s tím, že si ministr všechno platí sám.

Není důvod tomu nevěřit. Člověk si jen tak nějak vybaví scénu z filmu Poslední skaut, v němž soukromý detektiv Joe Hallenbeck v podání Bruce Willise objeví ve skříni milence svojí ženy, navrch svého kamaráda. Ten se mu snaží vysvětlit, že to vlastně byla náhoda. „Jistě. To by se mohlo stát úplně každýmu. Byla to náhoda, že? Zakopl jsi, uklouzlo ti to a náhodou jsi vrazil ptá*a do mé ženy. ‚Promiňte, paní Hallenbecková, tenhle tejden mám samou smůlu.‘“

● Ministryně spravedlnosti Eva Decroix na sociálních sítích vystupuje tak nějak lidsky, občas až jako diblík. Minulý týden se třeba nechala vyfotit, kterak si to štráduje po Karlových Varech při návštěvě filmového festivalu. „Někdo ve Varech? Dáme pokec? Písněte! Na co zítra jít?“ připsala rozverně ke snímku. Člověk se tak díky ministryni okamžitě ocitl zpět v 90. letech, kdy podobnými slovy začínala většina konverzací na tehdejších chatech. Dnes se podobně píše snad už jen na různých Mimibazarech. Anebo na ministerstvu spravedlnosti.

● Místopředsedkyně a stínová ministryně zdravotnictví STAN Michaela Šebelová v rozhovoru pro Aktuálně vytáhla jeden z předvolebních „taháků“ Starostů. Hnutí STAN by totiž podle ní rádo prosadilo eutanazii, tedy dobrovolný asistovaný odchod ze života. Do budoucna prý i pro děti od čtrnácti let. Starostové si to dokonce vepsali do předvolebního programu.

„Zpočátku bych to povolila jenom dospělým. Teprve až bychom si to vyzkoušeli v praxi a nabrali nějaké zkušenosti, začala bych uvažovat o mladších pacientech,“ řekla doslova Šebelová. „Obecně se dá říct, že v občanském zákoníku už teď máme zakotveno, že děti mohou o svém zdravotním stavu rozhodovat od 14 let. Mohou se třeba rozhodnout, jestli se nechají očkovat. Takže postupem času by se to dalo vztáhnout i na eutanazii,“ dodala místopředsedkyně STAN. Bomba! To prostě musí zabrat…

● Jedním z nejsledovanějších volebních krajů bude bezpochyby moravskoslezský region. Nejen proto, že tam kandiduje Andrej Babiš, Kateřina Konečná či Jindřich Rajchl. Pozornost bude upřena také na kandidátku SPOLU, kterou vede ministr financí Zbyněk Stanjura.

Podle průzkumu STEM tam zatím vede ANO s 38 procenty, SPOLU bylo druhé s necelými 16. Jenže tomu nevěří ani členové tamní ODS, čekají ještě mnohem nižší číslo. Vzhledem k obsazení kandidátky SPOLU prý Stanjurovi reálně hrozí, že by ve volbách mohl být přeskákán a do Sněmovny se nedostal. Dvojkou je lidovecká starostka Kravař Monika Brzesková, trojkou lékařka Zdenka Němečková Crkvenjaš, na dalších místech je třeba bývalý skokan na lyžích Jakub Janda. Vzhledem ke Stanjurově „popularitě“ v regionu to může mít setsakra těžké…