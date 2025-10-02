Putin mu zavolá a Babiš podlehne. Fialovy výroky jsou pomalu na polstrovanou celu

Podle premiéra „jsme v období druhé studené války a jsme každodenními svědky agresivní politiky Ruska“. A dodává: „Já jsem tady jako kluk tanky z Moskvy viděl. A budou tu zase, když se nebudeme bránit.“ No vida, jak je to celé jednoduché. V předvolební kampani sice padá hodně kravin, ale tohle je pomalu na polstrovanou celu.
● Ve stejném rozhovoru Fiala také prohlásil, že „když lidé ztratí víru v demokratický vývoj a ve strany, které ho reprezentují, tak to špatně dopadne“. Šéf STAN a ministr vnitra Vít Rakušan si zase nechal vytisknout trika s nápisem „101 demokratů. O to tu jde!“. A do třetice na stejné téma pohovořil v Hospodářských novinách i předseda Pirátů Zdeněk Hřib: „Chceme, aby demokratické strany měly většinu, ale musíme si naplacato říct, proč ji teď v průzkumech nemají. Zapomnělo se na běžné lidi.“
Je to vlastně legrační. Představitelé pěti partají o sobě prohlašují, že jen oni jsou demokrati. Demokratům se sice občas může stát nedopatření typu bitcoinové kauzy nebo Dozimetru, ale pořád jsou to ti jediní a praví demokraté. Protože to o sobě řekli oni sami, Zdeněk Svěrák o tom natočil předvolební videoklip a vnímají to tak jejich voliči.
Všechny ostatní strany a lidé, kterým se způsob jejich vládnutí nelíbí, jsou „populisti, komunisti a extremisti“, nebo dokonce rovnou „dezoláti, proruští švábi“ či „svině“. Což je způsob demokratické diskuse jako… jako Brno.
|
Fakt hrozí ruské tanky? Petr Fiala zužuje bezpečnost až příliš pouze na válku
● Něčím jsou letošní volby do Sněmovny unikátní už nyní. A to neuvěřitelným množstvím nejrůznějších předvolebních průzkumů. Prakticky nebyl jediný týden, kdy by jich nebylo zveřejněno hned několik. Většinou s rozdílnými výsledky.
V tento den už se výsledky žádného průzkumu nesmějí zveřejňovat. Zhodnotit si je tedy můžeme jen obecně. Někdy působilo až komicky, když jedna strana získala v průzkumu o procentní bod méně než před týdnem, zatímco druhá si oproti týden starému měření polepšila třeba o tři desetiny procenta. Okamžitě se totiž objevily titulky, že strana XY zaznamenala pokles, zatímco jiná jde nahoru. Nešlo ani tak o to, že to bylo v rámci statistické chyby. Spíš o fakt, že mezi oněmi dvěma stranami byl stále rozdíl třeba deset procentních bodů.
Druhou věcí je, že se snad při každých volbách z uplynulých let agentury zveřejňující průzkumy fatálně mýlily. Příkladů je řada. V roce 2013 například půl roku před volbami přisuzovaly agentury hnutí ANO zhruba 2 procenta voličů. Nakonec bylo druhé se ziskem přes 18,5 procenta. O čtyři roky později byli sociální demokraté s premiérem Bohuslavem Sobotkou nervózní, že jim průzkumy přisuzují okolo 15 procent. Někdy trochu méně, jindy více. Z jejich volebních téměř 21 procent to totiž byl značný sešup. Nakonec ČSSD získala mírně přes 7 procent.
Krátce před posledními volbami zase agentury favorizovaly koalici PirSTAN. Ivan Bartoš jezdil do Bruselu a vykládal, jakým bude důstojným premiérem. Piráti pak skončili se čtyřmi poslanci. A v živé paměti jsou i loňské eurovolby. Před nimi dávaly průzkumy koalici Stačilo! či Motoristům méně než pět procent. Oba subjekty jich braly deset. Uvidíme tedy, jakého překvapení se dočkáme letos…