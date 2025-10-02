Putin mu zavolá a Babiš podlehne. Fialovy výroky jsou pomalu na polstrovanou celu

Petr Kolář
Politický diář   15:00
Jeden z řady předvolebních rozhovorů poskytl premiér a šéf SPOLU Petr Fiala serveru Aktuálně.cz. Citujme z úvodu k onomu interview. „Favorit voleb Andrej Babiš podle Petra Fialy není ani statečný, ani pevný v názorech. A proto by dle jeho slov mohl podlehnout lákavé nabídce Vladimira Putina.“ Následuje přímá Fialova citace: „Zavolá mu a podlehne. Není to politik, který nás může chránit v těžkých časech.“
Premiér Petr Fiala (ODS)

Premiér Petr Fiala (ODS) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Premiér Petr Fiala a šéf ANO Andrej Babiš. (4. června 2023)
Podle premiéra „jsme v období druhé studené války a jsme každodenními svědky agresivní politiky Ruska“. A dodává: „Já jsem tady jako kluk tanky z Moskvy viděl. A budou tu zase, když se nebudeme bránit.“ No vida, jak je to celé jednoduché. V předvolební kampani sice padá hodně kravin, ale tohle je pomalu na polstrovanou celu.

Ve stejném rozhovoru Fiala také prohlásil, že „když lidé ztratí víru v demokratický vývoj a ve strany, které ho reprezentují, tak to špatně dopadne“. Šéf STAN a ministr vnitra Vít Rakušan si zase nechal vytisknout trika s nápisem „101 demokratů. O to tu jde!“. A do třetice na stejné téma pohovořil v Hospodářských novinách i předseda Pirátů Zdeněk Hřib: „Chceme, aby demokratické strany měly většinu, ale musíme si naplacato říct, proč ji teď v průzkumech nemají. Zapomnělo se na běžné lidi.“

Je to vlastně legrační. Představitelé pěti partají o sobě prohlašují, že jen oni jsou demokrati. Demokratům se sice občas může stát nedopatření typu bitcoinové kauzy nebo Dozimetru, ale pořád jsou to ti jediní a praví demokraté. Protože to o sobě řekli oni sami, Zdeněk Svěrák o tom natočil předvolební videoklip a vnímají to tak jejich voliči.

Všechny ostatní strany a lidé, kterým se způsob jejich vládnutí nelíbí, jsou „populisti, komunisti a extremisti“, nebo dokonce rovnou „dezoláti, proruští švábi“ či „svině“. Což je způsob demokratické diskuse jako… jako Brno.

Fakt hrozí ruské tanky? Petr Fiala zužuje bezpečnost až příliš pouze na válku

Něčím jsou letošní volby do Sněmovny unikátní už nyní. A to neuvěřitelným množstvím nejrůznějších předvolebních průzkumů. Prakticky nebyl jediný týden, kdy by jich nebylo zveřejněno hned několik. Většinou s rozdílnými výsledky.

V tento den už se výsledky žádného průzkumu nesmějí zveřejňovat. Zhodnotit si je tedy můžeme jen obecně. Někdy působilo až komicky, když jedna strana získala v průzkumu o procentní bod méně než před týdnem, zatímco druhá si oproti týden starému měření polepšila třeba o tři desetiny procenta. Okamžitě se totiž objevily titulky, že strana XY zaznamenala pokles, zatímco jiná jde nahoru. Nešlo ani tak o to, že to bylo v rámci statistické chyby. Spíš o fakt, že mezi oněmi dvěma stranami byl stále rozdíl třeba deset procentních bodů.

Druhou věcí je, že se snad při každých volbách z uplynulých let agentury zveřejňující průzkumy fatálně mýlily. Příkladů je řada. V roce 2013 například půl roku před volbami přisuzovaly agentury hnutí ANO zhruba 2 procenta voličů. Nakonec bylo druhé se ziskem přes 18,5 procenta. O čtyři roky později byli sociální demokraté s premiérem Bohuslavem Sobotkou nervózní, že jim průzkumy přisuzují okolo 15 procent. Někdy trochu méně, jindy více. Z jejich volebních téměř 21 procent to totiž byl značný sešup. Nakonec ČSSD získala mírně přes 7 procent.

Krátce před posledními volbami zase agentury favorizovaly koalici PirSTAN. Ivan Bartoš jezdil do Bruselu a vykládal, jakým bude důstojným premiérem. Piráti pak skončili se čtyřmi poslanci. A v živé paměti jsou i loňské eurovolby. Před nimi dávaly průzkumy koalici Stačilo! či Motoristům méně než pět procent. Oba subjekty jich braly deset. Uvidíme tedy, jakého překvapení se dočkáme letos…

