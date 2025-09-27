Pár dobrých rad političkám, aby nechodily urážkám naproti

- Zase je tu jedna malostranská korekce, tentokrát je třeba uvést na pravou míru výrok pirátské místopředsedkyně Olgy Richterové. Ta se v televizní debatě v souvislosti s kauzou Dozimetr bila v prsa, jak se Piráti před třemi lety zasloužili o to, že do čela civilní rozvědky nebyl jmenován Petr Mlejnek, pošpiněný kontakty s mafiánem Michalem Redlem. Dáma promine, ale to je přesně výrok, na který jsme jako děti říkávaly: „A pak jsem se probudila a zjistila, že mám ruku v nočníku.“
Takže: Mlejnkovi v nástupu nikdo nebránil, o jeho jmenování - na návrh ministra Rakušana – rozhodla vláda jednomyslně. Do funkce nastoupil 8. července 2022 a strávil v ní dva měsíce. Když informací o jeho napojení na Redla přibývalo, vláda dokonce 17. srpna jednala o tom, zda ho ve funkci ponechat – a ponechala. Nakonec rezignoval on sám, 31. srpna, když mediální smršť kolem něho vrcholila a opozice na 1. září svolala mimořádnou schůzi Sněmovny, kde chtěla kvůli Mlejnkovi vládě vyslovit nedůvěru. Pirátské Rádio Jerevan se proto tímto omlouvá svým posluchačům za větší než malé zkreslení pravdy.
- Premiér Petr Fiala si v televizi postěžoval, jak ho vždycky hrozně mrzelo, když minulé vlády dávaly na obranu mnohem méně peněz než slíbená 2 % HDP. Snad Fiala ve vládě Petra Nečase, která dávala na obranu úplně nejméně v naší historii (pouhých 0,94 % HDP) a kde on sám byl ministrem školství, ventiloval tuto nelibost hlasem dunivým. Anebo si proti Kalouskovi (finance) a Vondrovi (obrana) netroufl ani špitnout?
- Prezident Petr Pavel se setkal se svým syrským protějškem Ahmadem Šarou, kontroverzním mužem, který dříve pracoval pro teroristickou skupinu Al-Káida. Média o tom informovala pod titulkem „Pavel jednal se syrským prezidentem. Je důležité, co představuje dnes, uvedl k jeho temné minulosti“, z čehož ale není úplně jasné, zda to řekl Pavel o Šarovi, nebo Šara o Pavlovi.
- Šéf Senátu Miloš Vystrčil vyzval k přísným postihům za urážení žen-političek. Autor tohoto zápisníku ženy miluje (některé zná i osobně), proto chce političkám nezištně poradit, aby těm urážkám nechodily zbytečně naproti. Třeba chce-li být jedna politička ministryní, neměla by natáčet videa, v nichž vystupuje jako dylina (ač jedné se to nedávno přesně s touto výbavou povedlo). Jiná politička, která se natáčí při baletních kreacích, by měla sebekriticky zvážit, zda má kromě duše i postavu baletky. A další by při vybírání délky sukně či šatů do televizních debat měla brát v úvahu, zda to nebude působit jako levnější escort. Není zač!
- Také vás stresují průzkumy, jak dopadnou volby? Spisovatelka Radka Třeštíková má recept. Bulvár napsal: „Úzkost Radky Třeštíkové - velmi ji znepokojují předvolební průzkumy. Stres vyřešila po svém a ukázala zadeček v bikinách.“ Vřele doporučujeme (na vlastní nebezpečí)!