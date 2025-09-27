Pár dobrých rad političkám, aby nechodily urážkám naproti

Miroslav Korecký
Malostranský zápisník   18:00
Nechybí našim političkám trochu sebekritika a realismus? Jak se z dvou hříšníků stanou vážení prezidenti? Jak se to s tou statečností Pirátů, kterou ale historie nezaznamenala? A od volebních uren rovnou do bikin!
Miroslav Korecký

Miroslav Korecký | foto: Lidovky.cz

Místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová (13. února 2025)
Český prezident Petr Pavel (vpravo) hovoří se syrským prezidentem Ahmadem Šarou...
Český prezident Petr Pavel (vpravo) diskutuje se syrským prezidentem Ahmadem...
Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS
  • Zase je tu jedna malostranská korekce, tentokrát je třeba uvést na pravou míru výrok pirátské místopředsedkyně Olgy Richterové. Ta se v televizní debatě v souvislosti s kauzou Dozimetr bila v prsa, jak se Piráti před třemi lety zasloužili o to, že do čela civilní rozvědky nebyl jmenován Petr Mlejnek, pošpiněný kontakty s mafiánem Michalem Redlem. Dáma promine, ale to je přesně výrok, na který jsme jako děti říkávaly: „A pak jsem se probudila a zjistila, že mám ruku v nočníku.“

    Takže: Mlejnkovi v nástupu nikdo nebránil, o jeho jmenování - na návrh ministra Rakušana – rozhodla vláda jednomyslně. Do funkce nastoupil 8. července 2022 a strávil v ní dva měsíce. Když informací o jeho napojení na Redla přibývalo, vláda dokonce 17. srpna jednala o tom, zda ho ve funkci ponechat – a ponechala. Nakonec rezignoval on sám, 31. srpna, když mediální smršť kolem něho vrcholila a opozice na 1. září svolala mimořádnou schůzi Sněmovny, kde chtěla kvůli Mlejnkovi vládě vyslovit nedůvěru. Pirátské Rádio Jerevan se proto tímto omlouvá svým posluchačům za větší než malé zkreslení pravdy.

Další den Dozimetru: Hlubuček mluvil o dárku od Redla, poté vypovídal muž z DPP
  • Premiér Petr Fiala si v televizi postěžoval, jak ho vždycky hrozně mrzelo, když minulé vlády dávaly na obranu mnohem méně peněz než slíbená 2 % HDP. Snad Fiala ve vládě Petra Nečase, která dávala na obranu úplně nejméně v naší historii (pouhých 0,94 % HDP) a kde on sám byl ministrem školství, ventiloval tuto nelibost hlasem dunivým. Anebo si proti Kalouskovi (finance) a Vondrovi (obrana) netroufl ani špitnout?
  • Prezident Petr Pavel se setkal se svým syrským protějškem Ahmadem Šarou, kontroverzním mužem, který dříve pracoval pro teroristickou skupinu Al-Káida. Média o tom informovala pod titulkem „Pavel jednal se syrským prezidentem. Je důležité, co představuje dnes, uvedl k jeho temné minulosti“, z čehož ale není úplně jasné, zda to řekl Pavel o Šarovi, nebo Šara o Pavlovi.
  • Šéf Senátu Miloš Vystrčil vyzval k přísným postihům za urážení žen-političek. Autor tohoto zápisníku ženy miluje (některé zná i osobně), proto chce političkám nezištně poradit, aby těm urážkám nechodily zbytečně naproti. Třeba chce-li být jedna politička ministryní, neměla by natáčet videa, v nichž vystupuje jako dylina (ač jedné se to nedávno přesně s touto výbavou povedlo). Jiná politička, která se natáčí při baletních kreacích, by měla sebekriticky zvážit, zda má kromě duše i postavu baletky. A další by při vybírání délky sukně či šatů do televizních debat měla brát v úvahu, zda to nebude působit jako levnější escort. Není zač!

Urážet ženy je ubohé i v politice. Je snad plus, že se to děje stranicky vyváženě?
  • Také vás stresují průzkumy, jak dopadnou volby? Spisovatelka Radka Třeštíková má recept. Bulvár napsal: „Úzkost Radky Třeštíkové - velmi ji znepokojují předvolební průzkumy. Stres vyřešila po svém a ukázala zadeček v bikinách.“ Vřele doporučujeme (na vlastní nebezpečí)!
