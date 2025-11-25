Když změna v politice zapáchá revolucí. A nešťastní voliči na to slyší

Každý si pod tím samozřejmě představuje něco jiného. Špatná zpráva ale je, že se lidem v některých aspektech přestává líbit současná forma demokracie. A podobné názory se netýkají jen Spojených států amerických, ale i Velké Británie, Francie či Itálie. Lidé jsou nespokojeni.
Dříve jim stačilo, že politici slíbili nižší daně, vyšší dávky či lepší zdravotní péči. Teď chtějí celkovou změnu, za kterou v některých případech vykukuje slovo revoluce. Už ne evoluce, na niž byl západní svět od druhé světové války zvyklý.
Heslo „změna“ vytáhl už v pseudorevolučním smyslu v roce 2008 obratný demokratický rétor Barack Obama, kterému pomohlo do Bílého domu. Vznešené fráze nesoucí étos rasové rovnoprávnosti podbarvené tím, že se budou mít chudí voliči demokratů lépe, však zůstaly nenaplněny.
Mimochodem – heslo změna začalo zabírat i díky velkému rozmachu sociálních sítí. S modrým a červeným podkresem na Facebooku působí ještě úderněji. S nástupem finanční krize se ale nespokojenost lidí v USA ještě prohloubila. A přišel nový prorok velké změny, tentokrát od republikánů, a sliboval, že USA zase budou ve všem na prvním místě, zastaví migraci, která štvala čím dál víc Američanů, a zemi opět postaví na mezinárodní piedestal.
Ani Donald Trump toho ale moc v domácí politice, kde to lidi nejvíc bolí, nedosáhl. Jenže ten pocit, který Obama a on v lidech zažehli, nezmizel. Stále víc Američanů chce změnu. Trump jim ji slíbil i podruhé, ale je otázka, co splní.
Radikálové na tahu
Hlavně díky sociálním sítím se šíří nejlépe právě revoluční nápady radikálních křídel demokratů a republikánů. Krajní pravice si vysnila autoritářského prezidenta (teď tam vidí Trumpa), kterému parlament nebude mluvit do záchrany republiky. To zní paradoxně, co?
Krajní levice zase fantazíruje o úplné sociální spravedlnosti či dostupném bydlení pro všechny, jež lidé dostanou na podnose. Peníze asi spadnou z nebe. Ano, tuto změnu slibuje demokratický senátor Bernie Sanders, který pro politiku nadchl mnoho mladých „ztracených“ lidí. Nebo nastupující newyorský starosta Zohran Mamdani.
Jenže tyto nápady z obou stran trochu zapáchají pekelnou revoluční změnou. Většině Američanů by přitom stačilo, aby vláda dělala, co má. Tedy vládla. A pokusila se usnadnit život lidem, na něž dopadly příliš rychlá inflace a zvyšující se ceny všeho, co potřebují k normálnímu životu.
Že vám to něco připomíná? Ano, podobná touha po změně probublává z průzkumů i v zemích západní Evropy. V Británii má nyní šanci příští parlamentní volby ovládnout odpůrce imigrace Nigel Farage. Ve Francii heslo „změna“ kouká z plakátů pravicově populistického Národního sdružení Marine Le Penové a komunistického levičáka Jeana-Luca Mélenchona. A všichni používají slovník revolucionářů.
Slovo „změna“ si tak ukradly původně menší partaje na okraji politického spektra či krajní křídla zavedených stran. A nešťastní voliči, jejichž problémy vlády neřeší, na to slyší. Své by o tom mohl vyprávět francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho mizející strana Obnova, kteří také původně přišli se „změnou“.