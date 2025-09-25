Urážet ženy je ubohé i v politice. Je snad plus, že se to děje stranicky vyváženě?

Zbyněk Petráček
Komentář   9:00
Předseda Senátu Miloš Vystrčil patří k politikům, ze kterých si mnozí dělají spíš legraci. Rádi parodují jeho „jsem Tchajwanec“. Ale na tom, co řekl v úterý, dost je. Podle Vystrčila by měly státní orgány účinněji zasahovat proti urážkám a slovním útokům, jimž čelí političky. Ženy v politice dostávají až příliš často „hnusné zprávy a neuvěřitelně urážlivá tvrzení“, hlavně elektronicky.
Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (na snímku) je podle analýzy, kterou vypracovala parta Troll Wall AI, největším hromosvodem urážek.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (na snímku) je podle analýzy, kterou vypracovala parta Troll Wall AI, největším hromosvodem urážek. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Co na to říci? Jistě se najdou tací, kteří řeknou, že Vystrčil prostě kecá. Ale nahlédnete-li tu a tam jen do webových diskusí, poznáte, že ta stížnost není vycucaná z prstu. Lze tedy počítat s tím, že v mailech bude stav ještě horší. Ale jak účinně proti tomu může zasáhnout stát a jeho instituce? To už je složitější.

Rytíři, kde jste?

Je to téma, kde by mohl Vystrčil najít pochopení možná spíš u konzervativně orientovaných lidí. U těch, kteří hájí postoj, že ženy si zaslouží rytířskou ochranu (“ochrana vdov a sirotků“ patřila ve středověku k rytířským ctnostem). Pokrokáři přísahající na absolutní rovnoprávnost by měli být méně přísní. Absolutní rovnoprávnost přece znamená, že není rozdíl mezi urážkou ženy a muže. Ale politika má své zádrhele.

Stát by měl účinněji řešit slovní útoky na političky, míní šéf Senátu Vystrčil

Urazíte-li politika za to, co hlásá, je to o. k., máme svobodu slova a on jde se svou kůží veřejně na kolbiště. Urazíte-li politika skrze jméno, je to horší. Uděláte-li z Tomia Okamury v médiu „Pitomia“, máte potíž. Ale kdybyste Okamuru urazili skrze jeho japonský původ, byli byste právem za hulváta, blbce, ba rasistu.

Podobně by to mělo platit, když urazíte političku ne za to, co dělá či hlásá, ale jen proto, že je žena. Ale zásadnější poznatek najdeme někde jinde.

Kdo uráží Schillerovou a Maláčovou?

ČTK ve své zprávě k Vystrčilovi cituje z analýzy, kterou vypracovala parta Troll Wall AI. Ta srovnala české političky podle počtu vulgárních, sexistických, urážlivých postů na sociálních sítích a vyšlo jí následující pořadí. Největším hromosvodem urážek je Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), následuje Alena Schillerová (ANO), Jana Maláčová (Socdem či Stačilo!) a Jana Černochová (ODS).

Mazácká vojna Markéty Pekarové Adamové a vložky zdarma ve školách

Tomu se říká názorová či stranická vyváženost, o jakou se veřejnoprávní média jen klopotně snaží. Vidíme z toho, že jistá klišé prostě neplatí. Třeba klišé, že politiky – tím spíše političky – urážejí jen „dezoláti“ z opozice. Ti by přece v nynější kampani vynechali Schillerovou nebo Maláčovou. Umístění Schillerové a Maláčové naopak dokládá, že své „dezoláty“ urážející kandidátky soupeře mají i liberální demokraté alias progresivisté.

Takže pozor. Urážení žen v politice je skutečné téma, ať už si o Miloši Vystrčilovi myslíte cokoliv. A divíte-li se, že mezi špičkou nejvíce urážených političek schází Kateřina Konečná, o příčině můžete uvažovat sami. Je to tím, že roli hromosvodu ve Stačilo! převzala Maláčová? Tím, že liberálně demokratickým „dezolátům“ Konečná až tolik nevadí? Nebo něčím jiným?

Urážet ženy je ubohé i v politice. Je snad plus, že se to děje stranicky vyváženě?

