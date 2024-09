O geniálním plánu, jak to natřít Putinovi a hodném komoušovi

Podle Dvořáka je snaha odložit účinnost některých částí směrnice na škodu. „Zdražování pohonných hmot samozřejmě přijde, jestli to bude o dvě koruny, tři koruny, o pět či o deset, to já teď nevím. O třicet to nebude,“ míní ministr.

„Chci říct, že cílem těchto opatření není, aby se lidem hůře žilo, ale aby spotřebovávali méně fosilních paliv, a mimo jiné, abychom také nedávali vydělat Rusku, které je největším producentem fosilních paliv, na nichž jsme dlouhodobě byli závislí a teď se toho pomalu a těžko zbavujeme,“ dodal.

Je to svým způsobem geniální plán, jak to natřít Rusku. Zkrátka si v EU u všeho, co by mohlo jen trochu smrdět východním medvědem, pořádně zvedněme ceny. Putin praskne vzteky a brzy hodí do ringu bílý ručník.

Nutno poznamenat, že sám Dvořák svoji geniální myšlenku uvedl konstatováním, že je jeho postoj v této věci „zřejmě o něco radikálnější než u zbytku vlády“. Těžko říci. Ačkoli totiž premiér Petr Fiala s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou lstivě vykládají, kterak v Česku prakticky všechno zlevňuje, zdá se, že mazanou Dvořákovou metodou bojují proti Putinovi už dávno a na této frontě se jim nebývale daří…

Šéfpirátovy potíže

Šéf Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš nezažívá – eufemisticky řečeno – úplně nejúspěšnější politické období. Při zavádění digitalizace stavebního řízení jako by neustále slyšel kaprála z pohádky S čerty nejsou žerty a jeho nezapomenutelnou hlášku: „Spadlo ti to, Máchale. Asi vítr, ne?“

V návrhu státního rozpočtu mu peníze pro jeho resort seškrtali o dvě miliardy a o požadovaných sedmi miliardách na nájemní bydlení si nejspíš může nechat jen zdát. A nyní se podle Práva potápí i další Bartošova vlajková loď, tedy zákon o podpoře bydlení.

Šéfpirátovy potíže s tímto zákonem začaly už v červnu, kdy ho vláda projednávala nadvakrát, ačkoli jim Bartoš vysvětloval, že to pro něj je absolutní priorita. Minulý týden prošel zákon sněmovními výbory, v nichž však nezískal souhlasné stanovisko. Poslanci buď jednání o zákonu přerušili, anebo ho poslali dál bez jakéhokoli vyjádření.

K zákonu už teď vznikají pozměňující návrhy, jakkoli se jim Bartoš brání zuby nehty. A dokonce i někteří koaliční poslanci mluví o návrhu zákona jako o levicovém a více méně otevřeně naznačují, že pro něj ruku nezvednou, i když by to fakticky znamenalo porušení koaliční smlouvy. Jenže z něčeho takového už si v pětikoalici téměř nikdo nic moc nedělá, protože všichni chtějí přinejmenším dovládnout dohromady. Takže se zdá, že ke dvěma Bartošovým nedávným neúspěchům přibude i další. Vítej, zlatý hattricku!

Listopad neskončil...

Muzikant David Koller nedávno odehrál svůj poslední koncert se skupinou Lucie, kterou se rozhodl po letech opustit. Při té příležitosti s ním v DVTV udělali rozhovor, který se kromě Lucie točil také okolo komunistů.

„Listopad neskončil, komunisté z velké části dál ovládají stát, jsou to morální trosky. Pojďme to zakázat,“ vypíchli v DVTV do titulku slova muzikanta, který se řadil k předním podporovatelům Petra Pavla při jeho prezidentské volbě. V interview ale Koller vysvětlil, že to je něco jiného. „Můj dědeček byl taky komunista, ale když za ním přišli, aby podepsal souhlas se smrtí Milady Horákové, neudělal to a druhý den byl topičem. V mých očích si minulost odčinil i prezident Pavel,“ řekl. A je to!