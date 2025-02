Který politik randíčkoval se silikonovou infuencerkou? A je Zdeněk Hřib David Copperfield?

Neúplná svodka z posledních týdnů. V německém Mnichově vjel afghánský přistěhovalec autem do davu lidí. V Kielu na nákupní třídě útočil nožem 29letý Syřan. V Hannoveru nezletilý Syřan znásilnil čtyřiatřicetiletou ženu. Ve městě Beelitz-Heilstätten začalo vyšetřování migranta z Guineje pro vraždu mladíka a pobodání starší ženy nožem. V bavorském Aschaffenburgu Afghánec zaútočil na mateřskou školku na vycházce a zabil jedno dítě a muže, který se snažil děti chránit. V Magdeburgu vjel do davu lidí autem muž původem ze Saúdské Arábie… A ve stejné době v Německu davy v ulicích demonstrují proti tomu, aby si snad ti politici, kteří migraci otevřeli dveře, nezadali se sílící stranou AfD, která chce migraci zastavit. A česká Sněmovna vydává k trestnímu stíhání předsedu radikálního hnutí SPD za to, že si dal na plakátek migranta tmavé pleti s nožem. Evropa si ten stav, v jakém se dnes topí, plně zaslouží!

Video předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba, na němž nekompromisně seká hajlující ruku lídra Motoristů Filipa Turka, má zajímavou dohru. Ačkoli ruka, která na videu hajluje, je pravá, paže useknutá Hřibem je prokazatelně levá – a levou rukou snad nikdy nikdo nehajloval. Hřib by to jistě dodatečně vysvětlil nějakým kostrbatým ponaučením, pravda je ale ta, že Piráti nejenom digitalizaci státní správy, ale i to nejjednodušší video zpackají.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib bojuje proti napřažené pravici v rámci kampaně proti projevům pravicového extremismu. (února 2025)

Jak se ukázalo, povinného výdaje ve výši 2 % HDP na obranu loni Česko dosáhlo i díky tomu, že se do něj započítaly náklady na cesty politiků po světě (včetně vypitého alkoholu na palubě). Pak ale není proč se bát Trumpem žádaných 5 % HDP - stačí, aby Markéta Pekarová Adamová létala vládní letkou nejenom do Vídně, ale třeba i do Průhonic.

Trvale neduživá neparlamentní strana Svobodní v zamyšlení k 16. výročí svého vzniku uvedla: „Svobodní si troufají tvrdit, že jsou nejinteligentnější politickou stranou. Odtud zřejmě taky pramení jejich nepochopení ve společnosti.“ O inteligenci mas si asi nikdo velké iluze nedělá, ale že by fakt byla inteligentních lidí ve společnosti jen 1 až 2 procenta, kolik obvykle činí preference Svobodných?

Bizarní influencerka Zdeňka Lulu Černá, kterou proslavila zejména její náklonnost k anorganicko-organickým polymerům (silikonu) ve vlastním těle, se svěřila, že měla krátký románek s nejmenovaným českým politikem: „Chodili jsme na randíčka a nakupovat, koupil mi krásné diamantové náušnice, ale když došlo na první sex, tak to bylo tak špatné, že jsem něco takového fakt nikdy nezažila.“ Jméno říkat nechce, aby ho ještě víc neznemožnila. Volby by to asi nerozhodlo, ale přesto by národ určitě zajímalo, kdo to mohl být? My bychom pár tipů měli…