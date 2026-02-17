Rada, která zachraňuje mentální zdraví: Neberte je vážně

Mám pocit, že věta „neberte ho vážně“ se v dnešní době docela zabydlela. Všichni asi dávno tušíme, že pokud si chceme zachovat zbytky duševní rovnováhy, nelze brát úplně vážně taky třeba někdejšího ruského prezidenta a současného válečného štváče Medveděva. A pár kandidátů na „neberte ho vážně“ by se asi našlo i u nás doma. Mně ale tahle slova kupodivu připomínají maminku. Ano, moji kultivovanou, noblesní, laskavou maminku.
Maminka měla vlastně jen jednu vadu na kráse. Neměla moc smysl pro humor, přesněji pro určitý typ humoru. Asi jsme ho s bratrem zdědili po tatínkovi, přičemž jen já jsem ho tak trochu prodávala v tištěné podobě. Maminka se asi pyšnila tím, že může číst moje výplody v knížce, ale jinak spíš trpěla.
|
Masaryk si taky sem tam někoho ošklivil, ale řešil to jinak než Pavel
Občas dokonce lidi v obavě, že by mne mohli brát doslova, ujišťovala, že jde jenom o legraci. Nemůžete ji brát vážně, naznačovala výmluvnými posunky za mými zády. Kdysi jsem to v jednom fejetonu použila a zafilozofovala, jak by bylo užitečné, kdyby třeba paní Stalinová (vlastně Džugašviliová) od začátku postávala za synem a říkala: prosím vás, hlavně ho neberte vážně. Jenže se mi to tak trochu vymstilo.
Svého času jsem seděla na třídní schůzce jednoho z mých dětí, které navštěvovalo první ročník čtyřletého gymnázia. Snad to bylo tím, že šlo o začátek devadesátých let, kdy jsme si mysleli, že může být i školství lepší než bývalo, nebo prostě tím, že už jsme do toho mohli mluvit, prostě jsem měla nějakou připomínku. Pokud si dobře pamatuju, nebyla to připomínka malicherná. Šlo o zcela nevyhovující výuku angličtiny, která ale souvisela i s některými dalšími problémy školy.
Proběhlo to ovšem tak, jak je na třídních schůzkách obvyklé. Upozorníte na nějaký nedostatek a zvedne se další matka, případně matky, které se začnou dušovat, že ony stojí za školou a my rodiče bychom měli být rádi, že se do ní naše děti dostaly. Třídní učitelka byla ale rozumná a kdoví, jestli se mnou tak trochu nesouhlasila. Řekla, že přivede ředitele a asi po čtvrthodině ho skutečně přivedla.
|
Divný názor neboli pravda a láska jako bič na odhánění nehodných
Pan ředitel byl vlídný. A připravený. Už věděl, že jsem cosi o neduzích českého školství napsala dokonce v novinách, a byť to nebylo adresné, začal se mnou polemizovat. Chvilku jsme si vyměňovali názory v předchozím módu, načež pan ředitel požádal, jestli by nám mohl na závěr něco přečíst. Pak odkudsi vytáhl knižní vydání mých starších fejetonů, kde měl záložku a z jedné kapitoly zarecitoval slova, která tak často používala maminka: Neberte ji vážně. Odešel jako vítěz.