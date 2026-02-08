Stranictví jako překážka. Proč se v Česku nevyplácí otevřená politická ambice

Nejde přitom o selhání jednotlivých redakcí, ale o strukturální nastavení celého systému. Média si z pochopitelných důvodů chrání svou nezávislost a obávají se, aby se nestala platformou pro sebepropagaci politiků. V praxi se však ukazuje, že přístup k médiím se dnes neřídí jen otázkou politické role či funkce, ale i mírou redakční opatrnosti, která v některých případech vede k preventivnímu vylučování autorů už na základě samotné stranické afiliace.
Zajímavé ale je, že tento filtr se nevztahuje na aktéry, kteří působí v roli aktivistů, expertů či občanských iniciativ. Ti mají často k médiím plný přístup, mohou dlouhodobě formovat veřejnou debatu, a teprve následně – někdy po letech – vstupují do stranické politiky nebo kandidují do volených orgánů. V tu chvíli už však disponují vybudovanou mediální pozicí, veřejnou známostí i jasným narativem.
Vzniká tak nerovnováha: systém de facto zvýhodňuje ty, kteří svou politickou ambici odkládají nebo skrývají, a naopak penalizuje ty, kteří ji přiznají otevřeně hned. Transparentnost se v mezifázi mezi občanskou angažovaností a politickou funkcí stává nevýhodou.
Opatrnost jako systémové pravidlo
Nejde o morální soud nad aktivismem ani nad médii. Aktivismus má v demokratické společnosti své legitimní místo a média mají právo chránit své standardy. Problém ale nastává ve chvíli, kdy se z této opatrnosti stává systémové pravidlo, které deformuje přirozený vstup lidí do politiky. Vytváří se prostředí, v němž je strategicky výhodnější politiku „obejít“ než ji dělat přímo.
To má přímý dopad na kvalitu demokracie. Politika se pak neotevírá těm, kteří jsou ochotni hrát s odkrytými kartami, ale těm, kteří dokážou nejlépe manévrovat mezi rolemi – být dlouho „nepolitickými“, a přitom politiku fakticky ovlivňovat.
Pokud skutečně chceme, aby do politiky vstupovali schopní lidé a lidé s odborným zázemím, bude nutné tento paradox pojmenovat a začít o něm mluvit. Ne jako o selhání jednotlivců, ale jako o strukturálním nastavení, které dnes transparentnost spíše trestá než podporuje.