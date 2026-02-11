Proč se pořád ptáme, proč ženy nekandidují, místo toho, abychom řešili neefektivní provoz politiky?

Komunální politika napříč stranami i regiony ukazuje poměrně konzistentní obraz.
Tradiční politické struktury jsou provozně nastaveny tak, že systematicky zvýhodňují ty, kdo disponují vysokou časovou flexibilitou. Pravidelné schůze se zpravidla konají v podvečerních hodinách, flexibilní formy účasti jsou spíše výjimkou než standardem a velká část času je věnována debatám bez jasného rozhodovacího výstupu. Čas se tak stává skrytým, ale zásadním selekčním kritériem politické participace.
Tyto bariéry se netýkají výhradně žen. Neefektivní, zacyklené struktury odrazují i řadu schopných mužů – zejména těch, kteří jsou profesně etablovaní a zvyklí na smysluplné nakládání s časem. Pro mnoho lidí přestává dávat smysl investovat večery a energii do provozu, který nepřináší odpovídající možnost reálně ovlivňovat rozhodování. I proto se česká politika dlouhodobě personálně uzavírá a točí se kolem stále stejných jmen.
Hluboce neslučitelné s životní realitou
U žen se však tyto bariéry kumulují. Péče o děti a domácnost – ať už sdílená či převážně nesená jedním rodičem – výrazně omezuje schopnost přizpůsobit se modelu, který implicitně předpokládá dlouhodobou dostupnost a večery strávené na schůzích. Zkušenosti kompetentních žen, které do tradičních stran vstupují s profesním kapitálem a motivací, často končí demotivací. Postup v hierarchii je pomalý a podmíněný nikoli primárně schopností řídit nebo nést odpovědnost, ale ochotou dlouhodobě snášet provozní zátěž.
Otázka „proč ženy nekandidují?“ je proto zavádějící. Nejde o nedostatek odvahy, ambicí ani schopností. Jde o to, že politické struktury jsou často hluboce neslučitelné s životní realitou velké části populace, pokud jednotlivec nechce platit cenu permanentního vyčerpání.
Tento problém lze zobecnit. Tradiční politické strany fungují na modelu, který selektuje lidi podle výdrže v neefektivním provozu, nikoli podle přínosu. Kariérní postup je spojen s postupným „odseděním“ jednotlivých pater stranické struktury – od místních organizací až k vrcholným orgánům. Každý krok znamená další schůze, další rituální hlasování a další investovaný čas. Postup se tak stává spíše odměnou za loajalitu ke struktuře a ochotu být dlouhodobě „k dispozici“ než za schopnost skutečně řídit věci.
Výsledkem je dvojí ztráta. Strany přicházejí o talent a politika se personálně vyprázdňuje. Schopní lidé systémem projdou, jejich potenciál však není využit. Sledují, jak se nahoru dostávají spíše loajální a snadněji řiditelní jedinci, a odcházejí. Současně se mimo tradiční strany objevují aktéři, kteří dokážou oslovit veřejnost jinak – často bez standardních pojistek vnitřní kontroly a odpovědnosti.
Bezpečnostní riziko
Tento vývoj není izolovaným českým problémem. Napříč Evropou se tradiční strany potýkají s personální krizí. Sociální demokracie v řadě zemí ztratily schopnost přitahovat nové osobnosti, středopravé strany bojují s únavou a uzavřeností, zatímco prostor zaplňují populistická a antisystémová hnutí. Ta často obcházejí standardní mechanismy – a tím i demokratické brzdy a korekce.
V kontextu světa poznamenaného válkou na Ukrajině, tlakem autoritářských režimů a rozpadem mezinárodních jistot už slabost tradičních stran nepředstavuje pouze jejich interní problém. Stává se bezpečnostním rizikem.
Řešení přitom neleží v další polarizaci ani v hledání viníků. Leží v dospělé modernizaci politických struktur: nikoli ve zrušení diskuse, ale v jejím zefektivnění; nikoli ve zpochybnění demokracie, ale ve zkrácení cesty od schopnosti k odpovědnosti; nikoli v oslabení institucí, ale v jejich otevření lidem, kteří dnes narážejí na jejich provozní absurditu.
Nejde o výzvu k revoluci. Jde o výzvu k evoluci – dokud je ještě čas.
Protože skutečná otázka dnes nezní, proč ženy nebo muži nekandidují.
Skutečná otázka zní, zda si tradiční politika dokáže dlouhodobě udržet lidský kapitál, na němž závisí její životaschopnost.