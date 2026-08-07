Naše nemocná demokracie. Cestou k uzdravení je asi jen zákaz negativní politické kampaně

To je samozřejmě nesmysl. A jsem přesvědčen, že objektivní kritik musí připustit i to, že většině českých občanů se daří docela dobře (to, že je zde až příliš mnoho lidí, kteří se dobře nemají, nechme teď stranou).
Musím ale říci, že všechno tady v pořádku není. Setkal jsem se opakovaně s příklady jakési autocenzury, a to v souvislosti s někdejší výzvou Mír a spravedlnost a několika jejími aktualizacemi, jichž jsem byl spoluautorem. Když jsem totiž oslovil své známé, zda by takovou výzvu veřejně podpořili, někteří mi řekli, že s tím textem sice souhlasí, ale nepřipojí se k signatářům, protože se obávají nepříznivých důsledků na pracovišti. To sice může vyvolávat jisté obavy, ale má to nepochybně na míle daleko od toho, co zde panovalo před demokratickým převratem z konce roku 1989.
Moje kritika současné situace by ale směřovala k jiným, podle mého názoru daleko vážnějším negativním rysům naší politicko-společenské situace.
Vzájemně se nenávidějící tábory
Zaprvé: Vzpomínám si, jak jsme v oněch „předlistopadových“ časech snili o tom, že „až se to otočí“, budou nám vládnout lidé nejen demokraticky zvolení, ale téměř samozřejmě hlavně na náležité odborné a etické úrovni, na rozdíl od těch komunistických, u kterých bylo hlavním aspektem vlastnictví stranické legitimace. Obávám se, že v tomto ohledu je to bohužel dnes velmi podobné jako tehdy, a že s tím souvisí i smutný fakt, že si lidé většiny dnešních politiků váží stejně málo, jako kdysi těch komunistických.
Zadruhé: neočekával jsem, že se po demokratickém převratu tak rychle etabluje pokleslá forma zastupitelské demokracie, založená hlavně na permanentním vzájemném osočování politiků a politických stran. Opozice považuje za svůj základní úkol neustále přesvědčovat veřejnost, že vládnoucí strana či koalice jsou nebezpečnými škůdci, jichž je potřeba se co nejdříve zbavit, a kterým je potřeba jejich vládnutí co nejvíce ztěžovat, třeba i pomocí parlamentních obstrukcí.
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Opravdu ODS tolik pohrdá svými kořeny? Uráží Kupka sám sebe?
A samozřejmě ti, kteří momentálně vládnou, to stejnou mincí oplácejí představitelům opozice, a varují voliče před hrůzami, které by nastaly, pokud by se po příštích volbách dostali k moci. Vzniká oprávněný dojem, že funkcionáři vládnoucích stran věnují většinu svého času nikoli vládnutí a práci ve prospěch občanů, ale spíše pomlouvání těch ostatních. Je mi smutno, když vidím třeba předsedu ODS pana Kupku, který vypadá jako slušný člověk, jak se nutí do té od něj očekávané role agresivního kritika nynější vlády.
Výsledkem ovšem jsou vzájemně se nenávidějící tábory potenciálních voličů obou stran této rvačky urážejících se na sociálních sítích a při případných manifestacích. Zásadní roli v tomto rozeštvávání společnosti samozřejmě hrají média.
Není potom divu, že ve společnosti vládne názor, že vlastně všichni politici jsou lumpové, které by bylo potřeba naházet do Vltavy. Většina občanů ve volbách potom nevolí toho, kdo je podle nich ten nejlepší, ale spíše kdo představuje menší zlo. Nebo raději ani k volbám nejde (musím se přiznat, že i já jsem tak již několikrát učinil…). Mnozí občané se kupodivu domnívají, že tak je to vlastně správné, že v demokracii si mají politikové a politické strany „jít po krku“.
Etický kodex
Tyhle politické rvačky, jakož i nákladné předvolební kampaně a fakt, že volební programy skoro nikdo nečte, se mi přitom jeví většinou jako dost absurdní, protože volební programy jednotlivých politických stran se ve skutečnosti liší jen v detailech (a skoro nikdo je nečte). Nezaujatý návštěvník z jiné planety by asi jen těžko rozpoznal, zda právě vládne ta či ona strana či koalice.
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Slovní válku mezi Kupkou a Macinkou by ani jeden dříve neocenil. A co Avenger Pavel?
Myslím, že jedinou cestou z téhle zhoubné pasti „pokažené demokracie“ by bylo zavedení nějakého systému zakazujícího politické negativní kampaně, dejme tomu po vzoru etického kodexu komerční reklamy. Politici by se museli během předvolební kampaně i během výkonu své funkce omezit na pozitivní prezentování svých volebních programů, cílů a výsledků a zdržet se onoho napadání těch ostatních. Samozřejmě by přitom musel fungovat nějaký důvěryhodný orgán posuzující dodržování těchto pravidel a penalizující jejich porušování.
Vždyť třeba v akademické sféře, která je mi blízká, něco podobného docela funguje – před volbou nového ředitele ústavu nebo univerzitního rektora či děkana si kandidáti skoro nikdy neslušně nespílají, spoléhají se na pozitivní přesvědčování volitelů o svých přednostech a při předávání své funkce svému nástupci mu obvykle popřejí úspěšné vedení instituce.
Vím, že tenhle nápad vypadá beznadějně naivně, ale v skrytu duše věřím, že by to šlo…