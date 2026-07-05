Česká republika dnes nepotřebuje politické performery, ale muže i ženy činu

Josef Veselka
Komentář
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Nevím, zda prezident může nejmenovat ministra navrženého premiérem, a stejně si nejsem jistý, kdo má Českou republiku zastupovat na významných zahraničních jednáních. Kdybych potřeboval znát odpověď, obrátil bych se na Ústavní soud. Dokud nerozhodne jeho autoritativní výklad, jsou všechny veřejně pronášené jistoty pouze názory a dalšími zdroji politických sporů.

Obsah ústavy mají pro praktické situace vykládat ti, kterým to přísluší. Jinou záležitost, která dnes českou politiku svírá snad ještě více než samotné kompetenční spory, však komentovat můžeme. Je jí způsob, jakým spolu naši politici komunikují.

Konflikt nad obsahem

Pamětníci si vzpomenou na různé bizarnosti komunistických vládců, z nichž asi nejvýrazněji vyčníval Milouš Jakeš. V určité fázi své politické dráhy působil dojmem člověka, který ztělesňoval intelektuální i morální úpadek tehdejšího režimu. Po listopadu 1989 se pak objevil Miroslav Sládek, první skutečně výrazný populista novodobé české politiky. Neusiloval o hledání řešení, ale o vyvolávání emocí, rozdělování společnosti a získávání pozornosti.

Měl jsem za to, že tento způsob politiky bude postupně slábnout. Místo toho se zdá, že se do veřejného prostoru vrací. Typickým představitelem je Tomio Okamura, jenž si za léta svého působení vybudoval stabilní okruh voličů a jeho politický styl dnes už málokoho překvapuje. Člověk s ním může nesouhlasit téměř ve všem, ale nelze mu upřít, že zůstává dlouhodobě konzistentní.

Prezident jako spoluzavazadlo. Vláda Petru Pavlovi opravdu nevěří

V posledních týdnech však tento způsob politiky výrazně zesílil i ve vystupování ministra zahraničí Petra Macinky. Nejde o jeho politické názory, o nichž lze legitimně vést spor, ani o program Motoristů, v němž lze najít některé velmi racionální návrhy hodné věcné diskuse. Problém představuje jeho styl. Neustálé provokace, povýšený tón, osobní výpady a snaha získávat pozornost za každou cenu připomínají politiku, která staví konflikt nad obsah.

Provokace namísto argumentace

Ministr zahraničí přitom zastupuje stát navenek, a právě od něj lze očekávat jistou míru zdrženlivosti a respektu k ústavním institucím i schopnost tlumit spory namísto jejich přiživování.

Česká republika přitom dnes nepotřebuje další politické performery, ale lidi, kteří budou schopní své představy skutečně prosazovat, nést za ně odpovědnost a přesvědčovat argumenty místo urážek. Potřebuje muže i ženy činu.

Milion chvilek pro prezidenta? Samostatnou demonstraci by si ale zasloužila jiná témata

Politika bude vždy do určité míry divadlem. Symboly, gesta i ostré výroky k ní neodmyslitelně patří. Ve chvíli, kdy se však samotná provokace stane cílem a věcná argumentace ustoupí do pozadí, začíná ztrácet nejen politická kultura, ale celá země. Česká republika dnes potřebuje méně politiků, kteří usilují především o pozornost kamer a sociálních sítí, a více těch, kteří dokážou prosadit něco, co bude mít význam i poté, co kamery odjedou.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Komentář

Česká republika dnes nepotřebuje politické performery, ale muže i ženy činu

ilustrační snímek - Poslanecká sněmovna

Zlato mladých volejbalistů! Češi jsou i díky skvělému Pastrňákovi mistři Evropy

Český volejbalista Matěj Pastrňák.

ONLINE: Francie - Paraguay 0:0, trápení favorita, soupeř dobře brání a chybí šance

Jedna z mála ošemetných situací v první půli před paraguayskou brankou, Francie...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Francie hraje s Paraguayí, ve čtvrtfinále už je Maroko

Francouzský záložník Aurélien Tchouméni během utkání se Švédskem.

„Ví, kdo je šéf,“ řekl Trump po telefonátu s Netanjahuem. Ten zřejmě přijede do USA

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu během...

Klempíř nakonec do Karlových Varů přijel, zvěčnil se s podcasterem Strakatým

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) na jubilejním šedesátém ročníku...

Kanada - Maroko 0:3, všechny góly padly po půli, do čtvrtfinále poslal tým Unáhí

Kanadský brankář Crepeau se marně natahuje po střele Unáhího, který střílí...

„Smrt Americe a Izraeli,“ skandovali Íránci při loučení s Alím Chameneím

Lidé se účastní smutečního obřadu za zabitého íránského nejvyššího vůdce...

Venezuela hlásí téměř tři tisíce mrtvých po zemětřesení. Pátrání pokračují

Venezuela se potýká s následky silných zemětřesení, na pomoc přijeli i...

Wimbledonský rekord! Nosková odvrátila mečbol, Bouzková otáčela. Uspěl i Lehečka

Linda Nosková slaví postup do osmifinále Wimbledonu.

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Vingegaard se na Tour ujímá žlutého dresu, Pogačar v týmové časovce ztratil 12 vteřin

Dánský cyklista Jonas Vingegaard se po týmové časovce, úvodní etapě letošní...

Přetížený autobus se v Pákistánu zřítil v rychlosti do rokle. Mrtvých jsou desítky

Záchranáři a vojáci zasahují na místě nehody autobusu, který se zřítil do rokle...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.