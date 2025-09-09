Rozdováděná demokracie a proč už nepůjčujeme děti

Muž Petr míní, že systém jediné strany je efektivnější než demokracie, ale uznává, že totalita, již jsme znali u nás, moc efektivní nebyla. Je proto ochoten přistoupit na kompromis. Nejlepší by bylo něco mezi demokracií a osvícenou diktaturou. Jak zajistit stálou osvícenost, Petr přesně neví.
Nelze popřít, že demokracie je náročná disciplína, zvlášť kolem voleb. A nemyslím jen pro aktéry, kteří se ucházejí o mandáty, ale i pro nás, co si mezi nimi máme vybírat. Člověk si říká, že už má svého favorita, jenže on najednou pronese nehoráznost, a abyste hledali znovu (načež se dopustí nehoráznosti ten další).
Přitom to kdysi bývalo tak jednoduché. Nehoráznosti nepředstavovaly nepříjemné překvapení, nýbrž normu, kandidátka byla jednotná, nikdo nikoho neosočoval, v krámech bylo před volbami zboží, o kterém se vám před tím mohlo jenom zdát a média připomínala, jak se máme dobře. Někteří tomu dokonce věřili.
Bylo mi teprve pět, když si pro mne přišli. Srovnat krok nebylo jednoduché
Výsledek té jednotné kandidátky býval jednoznačný, většinou kolem devětadevadesáti procent, až časem to maloučko snižovali k pětadevadesáti, kvůli remcalům, co namítali, že to nejsou žádné volby.
Tuhle se mne někdo ptal, jestli byly ve volebních místnostech plenty. Pokud si pamatuju, tak byly, akorát za ně nikdo nechodil, aby si nezavařil a jeho děti mohly na školu. Musím přiznat, že ani já za plentu nešla, nebyla jsem dost statečná. Ale stejně se mi jednou podařilo předstírat, že jsem volila jinde a jednou kandidátku škrtnout díky triku se spadlou kabelkou.
Tenkrát jsem netušila, jak se může skutečná demokracie rozdovádět a že by mohlo jít dokonce o zdraví. Naštěstí patřím k mírnější odrůdě lidstva. Zatímco na sousedním Slovensku byl současný premiér prostřílený naskrz, a v Americe současný prezident několik měsíců před volbami uhnul kulce s krvácejícím uchem, u nás mlátíme politiky, kteří se odváží mezi lid, berlí.
Že mluvíte stejným jazykem, ještě neznamená, že si rozumíte
Zato osnujeme demonstrace proti soupeřům, což je vlastně ještě záludnější. Znám rodiny, které spolu přestaly komunikovat proto, že část jejich členů na podobnou demonstraci šla a druhá ji za to nenávidí. „Kdysi mi dávali na část prázdnin děti, teď říkají, že bych jim pletla hlavu,“ svěřila mi s lítostí známá, která se prý na jedné rodinné sešlosti neprozřetelně zastala Babiše.
Bylo by zajímavé udělat nějaký průzkum na téma rozkoly v rodinách. Odhaduji, že otázky politické už dotahují na otázky dědické a začínají být druhým nejrizikovějším faktorem.