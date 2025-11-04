Evropa i Asie stárnou a v budoucnu budou méně válčit, tvrdí elitní politolog. Nezapomněl na něco?

Čím víc bude v těchto zemích ubývat strategický nejdůležitější skupiny čtyřicátníků – která je zároveň nejproduktivnější a zároveň nejvíc utrácí – budou jejich ekonomiky zpomalovat. Výsledkem bude přebujelý zdravotní a sociální systém, který si vyžádá čím dál tím vyšší výdaje. Například Čína tak na svou záchrannou síť v polovině století vynaloží až 20 procent HDP.
Komentář 4. listopadu 2025 10:00
Americký politolog Mark L. Haas letos vydal zajímavou knihu Starobní mír (Oxford University Press, 2025). Tvrdí v ní, že stárnutí světové populace bude v 21. století natolik výrazné, že ovlivní ekonomický růst a s ním i touhu po vedení válek. Zatímco v roce 1950 žilo na světě jen pět procent lidí nad 65 let, v roce 2025 to bude více než trojnásobek. Nejsilněji bude zasažena východní Asie (Čína a Japonsko), z evropských zemí zejména Rusko a Německo.