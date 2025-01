Čtvrtstoletí krajů, ráje mimo záři reflektorů. Pro lid jejich vznik nějaká extra výhra nebyla

Většina lidí možná nezná ani jméno svého hejtmana, o radních už vůbec nemůže být řeč a o kompetencích a náplni činnosti kraje by asi také uměl promluvit málokdo. Mezi argumenty pro jejich vznik byla slyšet i vzletná hesla o tom, jak se rozhodování přesune z centra o kus blíž lidem. Ale spíš než lidi začaly tyhle neuchopitelné úřady záhy bavit politiky.

Jste spokojeni s fungováním vašeho kraje? celkem hlasů: 38 Ano 13 %(5 hlasů) Částečně ano 18 %(7 hlasů) Částečně ne 3 %(1 hlas) Ne 61 %(23 hlasů) Nevím 0 %(0 hlasy) Bydlím v Praze 5 %(2 hlasy)

Dočíst se lze, že dvanáct krajů vytvořil na českém území už ve 13. století Přemysl Otakar II. Tyto správní celky stály mezi panstvími a zeměmi. Z původně ne zcela přesně vymezených území se v Čechách dotvářely hlavně přes instituci takzvaných poprávců, což byli úředníci přímo odpovědní králi, jejichž náplní bylo činit „po právu“. Měli podporovat právní řád, stíhat zločince a padělatele mincí, zajišťovat dodržování měr a vah na trzích. Kraje, okresy nebo zemské správní obvody pak už v historii státu existovaly vždycky.

Po pádu režimu byly v roce 1990 zrušeny tehdejší krajské národní výbory. Ústava se vznikem nových územních celků počítala, ale trvalo deset let, než byly s platností od 1. ledna 2000 definovány a pojmenovány novým zákonem. Dva roky poté zanikly okresní úřady a jejich kompetence si rozdělily kraje a obecní úřady s tzv. rozšířenou působností.

První krajské volby byly na podzim 2000, proto začaly nové celky fungovat až od začátku roku 2001. Prvním vítězem voleb do krajů byla ODS, mezi jejímiž členy bylo paradoxně nemálo odpůrců krajského uspořádání. Uspěla celkem těsně před Čtyřkoalicí a komunisty, až čtvrtí byli v republikovém měřítku s odstupem sociální demokraté, za jejichž vlády vedené Milošem Zemanem se tyto volby uskutečnily.

Po dobu existence krajů se debatuje o tom, že ke svému vzniku a odpovědnostem nedostaly odpovídající podíl na daňových příjmech. Ten tvoří jen zlomek rozpočtu, dvě třetiny příjmů krajů jsou státní dotace. Kraje totiž především přeposílají státní peníze ve školství, dopravě a dalších oblastech. Brzy po vzniku na ně ale stát přehodil také starost o malé nemocnice, které jsou hůře odměňované za výkony a velmi často generují ztráty. Kraj má další odpovědnosti v oblasti kultury, sociálních věcí, životního prostředí, regionálního rozvoje a evropských dotací, v řadě správních agend působí jako odvolací instance.

Normální smrtelník tohle nejspíš neví a prakticky nemá důvod ani šanci přijít s krajským úřadem do styku. Čili – pro lid vznik krajů nějaká extra výhra nebyla, proto je také minimální zájem o krajské volby a ty fungují spíše jako vzkaz politikům na úrovni státu. Přesto, jak ukazuje historie, už ve středověku považovali panovníci existenci takových mezičlánků za věc užitečnou a pro distribuci moci mohou být užitečné i dnes, tedy pokud by byly efektivní.

Jenže právě – tohle už nikdy nikdo nepoměří. Jakmile se jednou zažehne existence úřadu, žije si ten dál sám svým životem v duchu zákonů profesora Parkinsona. Na krajích za to čtvrtstoletí přibylo úředníků na několikanásobek původního počtu. Každá politická garnitura tu zanechala část svých věrných. Nepochybně existuje výčet agend, které přibyly, ale těžko uvěřit, že by to odpovídalo a bylo nezbytné.

Co se politiků týče, ti v nepopulárních krajích našli rychle zalíbení. Jsou tu placené posty radních i ty méně viditelné v četných výborech, peníze pro externí poradce a pomocníky všeho druhu. V podstatě ráj, na který příliš reflektorů nemíří.