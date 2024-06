Asi nejskloňovanější oblastí polského úspěchu jsou dálnice. V devadesátých letech dávali do silnic a dálnic Poláci zhruba stejně peněz jako my, přestože jsou téměř 3,5krát větší. Poté ale v nultých letech napnuli síly, využili evropských peněz a začali stavět raketovým tempem.

Tak moc, že v roce 2011 už dávali do dálnic 6,5krát více než my. Jenže stačí se na to podívat z větší dálky a žádný výjimečný zázrak se nekoná.