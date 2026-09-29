Vyučený elektrikář z Leninových loděnic v Gdaňsku se po neúspěchu polských komunistických reforem v 70. letech, jež vedly k prázdným regálům v obchodech, růstu cen a občanské nespokojenosti, postavil do čela nespokojených dělníků. Dělnické stávky vyvrcholily založením nezávislého odborového hnutí Solidarita v roce 1980. Do jeho čela se dostal Lech Walesa a počet členů Solidarity rychle přesáhl 10 milionů.
Vedle požadavků na zastavení cenového růstu, zvýšení mezd, výstavbu nových bytů a zlepšení podmínek k životu vystoupili odboráři i s politickými požadavky jako právo na stávku, omezení cenzury a propuštění politických vězňů.
V roce 1981 přestalo být komunistické Polsko schopno splácet půjčky poskytnuté Západem a fakticky zbankrotovalo. Mocenský monopol polských komunistů v čele s generálem Jaruzelským se začal otřásat a v prosinci 1981 byl vyhlášen výjimečný stav se zákazem shromažďování a Lech Wałęsa byl na 11 měsíců uvězněn.
Nobelova cena
Ani výjimečný stav, který trval do července 1983, v jehož průběhu byl zaveden přídělový systém na potraviny a některé druhy zboží, nepomohl zastavit raketový růst cen. Situace v Polsku poutala pozornost tehdejšího svobodného světa a Lechu Walesovi byl za jeho nenásilný boj za uznání svobodných odborů a lidských práv udělena v roce 1983 Nobelova cena za mír.
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Nobelovský výbor ocenil jeho úsilí řešit společenské problémy cestou vyjednávání a spolupráce, nikoli konfrontace, a označil ho za „muže dialogu“, jehož přístup je inspirací pro ostatní a přispívá k uvolnění mezinárodního napětí ve světě. Walesa si Nobelovu cenu z obavy, že mu komunistický režim znemožní návrat domů, ani nemohl osobně převzít.
Vítězství po deseti letech
Po celá 80. léta sužovala Polsko dvojciferná míra inflace. V roce 1989 dosáhla 245 procent a v roce 1990 po 45 letech komunistického panství dokonce 568 procent. Vlna stávek donutila představitele komunistického režimu zasednout s opozicí v únoru 1989 k jednáním u Kulatého stolu, který vedl k oficiálnímu znovupovolení činnosti Solidarity.
V napůl svobodných volbách v hroutícím se totalitním režimu v červnu 1989 získala opozice všechny mandáty v Sejmu, o něž bylo možno soutěžit s komunistickými kandidáty. Solidarita v čele s Lechem Walesou ziskem maximálního povoleného počtu 35 procent mandátů se spontánně stala prvním nekomunistickým politickým uskupením v sovětském bloku. Přestože komunistům připadlo zbývajících 65 procent mandátů, zůstali fakticky poraženi a předsedou vlády byl jmenován jeden z vůdců Solidarity, katolický intelektuál Tadeusz Mazowiecki.
Hospodářské potíže
V prosinci 1990 Walesa uspěl ve volbě prezidenta Polské republiky a podporoval ekonomickou transformaci od neefektivní centrálně řízené ekonomiky k tržní zahájenou Mazowieckého vládou. Radikální transformace polské ekonomiky byla vypracována pod vedením ekonoma Leszka Balcerowicze a s jeho jménem byla dále spojována.
Polská ekonomika byla na počátku 90. let v podstatně horším stavu než československá a potýkala se s hlubokými nerovnováhami a strukturálními problémy. V souladu s Balcerowiczovým plánem se podařil nastartovat ekonomický růst a uspokojit poptávku po zboží a službách, privatizovat obchod, zavést vnitřní směnitelnost zlotého, značně zvýšit export a postupně zavádět instituce tržní ekonomiky.
Oproti Česku však sužovala polskou ekonomiku v průměru až trojnásobně vyšší míra inflace a pětinásobně vyšší míra nezaměstnanosti. Když k tomu připočteme snížení životní úrovně některých skupin obyvatel, zvláště pak zaměstnanců státních podniků, tak vlna občanské nespokojenosti se plně projevila ve volebním výsledku v roce 1995 a Lechu Walesovi se nepodařilo obhájit prezidentský mandát, který získal bývalý komunista Aleksander Kwasniewski.
Pan Solidarita
Z veřejného života ani poté nezmizel a v posledních letech vystupuje na mezinárodních fórech jako příklad obyčejného člověka, který dokázal zorganizovat masové hnutí dělníků, intelektuálů, katolické církve a demokratické opozice, které přinutilo komunistickou totalitní diktaturu jednat a prorazilo cestu k porážce komunismu v Evropě.
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Ve filmu je můj život romance i detektivka, řekl Walesa na festivalu
Lech Walesa vrátil pojmu solidarita jeho původní obsah – svobodné rozhodnutí převzít část rizika za jiné! Česká republika ocenila Walesův význam v roce 1999 udělením Řádu Bílého lva I. třídy. V polovině října na pozvání Liberálního institutu opětovně navštíví Prahu a v České národní bance pronese bilanční přednášku.
Autor je rektorem Anglo-American University.