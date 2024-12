Co lze čekat od polského předsednictví EU: Naordinuje Evropě obranu. Před Ruskem i bruselskými byrokraty

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka je ambiciózní, pohledná bruneta s velmi zvučnou angličtinou. Čerstvá čtyřicátnice je do velké míry symbolem dnešního nového Polska. Absolventka domácích a zahraničních univerzit a dlouholetá novinářka spolupracující třeba i s prestižní americkou CNN, která po návratu ultrapravicové strany Právo a spravedlnost (PiS) v roce 2016 emigrovala do Bruselu a pracovala pro Evropskou komisi.

Po loňských přelomových volbách a pádu PiS se vyšvihla do funkce státní tajemnice na varšavském úřadu vlády. Právě s agendou přípravy půlročního předsednictví Radě Evropské unie v čele s jejím někdejším předsedou, dnes opět polským premiérem Donaldem Tuskem.

A právě Sobkowiak-Czarnecka v prosinci představila Evropě hlavní priority, které by se daly parafrázovat jako „bezpečnost, bezpečnost, bezpečnost“. A ještě jednou tolik a jednou navíc. Poláci si totiž na svůj štít v čele starého kontinentu vytkli slovo bezpečnost rovnou sedmkrát. Vojenskou, ekonomickou, energetickou, potravinovou, zdravotní, informační a hranic. Není se čemu divit. Polsko je v první linii války s Ruskem na Ukrajině. A to ani nemusí dopadat rakety přímo na polské vesnice u hranic. Pro mnoho z nich je třeba Lvov stále historické polské město a jeho raketové ostřelování ruskými zločinci berou velmi, ale velmi osobně.

Síkela zachraňuje Mauretánii, polský kolega sestavuje rozpočet

Polsko je také první ve výdajích na armádu a obranu v podílu na HDP z celé Severoatlantické aliance. Letos dosáhli 4,12 procenta HDP, následováni Estonskem s 3,43 procenty a Spojenými státy s 3,38 procenty. Pro srovnání, Česko se jen horko těžko zvládá dotáhnout na hranici dvou procent, které slíbilo NATO.

Co je nicméně klíčové z hlediska EU, polské předsednictví se bude překrývat s prvními 100 dny nové Evropské komise. Tedy s obdobím, kdy budou vznikat nejen akční plány a strategie na následující roky, a polská vláda může zásadně ovlivnit jejich podobu. Ale bude se připravovat také nový takzvaný víceletý finanční rámec EU neboli plán na euro rozpočty do poloviny příští dekády.

A zatímco český komisař Jozef Síkela už usilovně zachraňuje Mauretánii a pokukuje na sociálních sítích po karibské Grenadě a teplo mořských řasách, zrovna Polsko získalo komisaře pro evropský rozpočet. Piotr Serafin je navíc zkušený matador právě z bruselských rozpočtových vyjednávání a mimo jiné bývalý šéf kabinetu Tuska právě z doby, kdy byl předsedou Evropské rady.

Nepřekvapí tak, že až se v polovině roku 2025 na konci polského předsednictví představí první verze finančního rámce, bude v ní jistě zásadní místo pro investice do obrany a bezpečnosti. A jistě v něm najdou spoustu příležitostí i polské firmy. Klíčové to však bude i po nástupu nového amerického prezidenta Trumpa, který opět zvedá varovný prst vůči Evropě a zejména vůči těm členům Aliance, kteří neplní své závazky na obranné výdaje.

Síť dálnic už mají, teď zemi zdigitalizují

Navíc Poláci chtějí zabrzdit bruselské tendence k co nejcentralizovanějšímu rozdělování peněz přímo z paláce Berlaymont. A vrátit se zase k rozhodování na národní úrovni, a to zejména z kohezních fondů. Neboli z peněz pro chudší regiony, za které se u nás nakupovaly rozhledny či stroje na výrobu pečiva. Polsko je mimochodem bez ohledu na vládnoucí garnituru investovalo do infrastruktury, vystavělo třeba proslulou síť dálnic. A nyní je tak klidně nalije do moderních technologií, inovací a do skutečné digitální transformace země a průmyslu.

Však se také digitální technologie propisují do každé ze sedmi hlavních bezpečnostních priorit polského předsednictví. Místopředseda vlády a ministr pro digitalizaci Krzysztof Gawkowski se chce příští půlrok soustředit na kyberochranu velkých společností i občanů. Zmiňuje ale také potřebu nasměrovat více prostředků do oblastí, jako je umělá inteligence nebo kvantové technologie.

Přizvukuje tak výzvám dvojice nedávno zveřejněných dokumentů – Lettovy zprávy z května a čerstvé zprávě Maria Dragiho, které kritizují zaostávání Evropy a žádají peníze právě do průlomových IT oblastí. Polský komisař pro rozpočet tyto žádosti jistě ignorovat nebude.

Nemá asi smysl připomínat, že bývalý český vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš, po právu vyhozený za nezvládnuté převedení pouhého papírování do digitální podoby, za sebou v průlomové oblasti umělé inteligence nechal akorát chaos a nedodělané úkoly, které ještě musí vláda uklidit. Jaká země má větší šanci stát se digitálním tygrem střední Evropy, je asi jasné.

Neformální heslo: deregulace

Polsko se ale s kritickými zprávami o budoucnosti EU i nastupujícím americkým prezidentem Trumpem shoduje ještě na jedné věci, v boji s přehnanou regulací, administrativou a obecně byrokracií. Pod prioritu ekonomické bezpečnosti tak přidalo i kouzelné slovo konkurenceschopnost a především svoboda podnikání.

Nejspíš nezřídí speciální úřad pro efektivitu vlády jako Trump a neposadí do jeho čela obdobu miliardáře Elona Muska. Čelní polští představitelé ale nahlas říkají, že je potřeba nové předpisy nejen zmírňovat, ale rovnou zastavovat a rušit. Neformálním heslem polského předsednictví je deregulace.

Vedle vlastních priorit povedou Poláci běžnou legislativní agendu, takže možná bruselské byrokraty čeká řada zajímavých překvapení. Jejich stroj na chrlení stále nových předpisů, který s německou precizností dobře promazala Ursula von der Leyenová, se snad trochu zadrhne. V praxi to znamená, že se Poláci mohou podívat na řadu připravovaných legislativních aktů, kde se Komise právě v posledních letech snažila protlačit formu přímo účinných nařízení namísto volnějších směrnic. A některé prostě smazat. Mimochodem během českého předsednictví EU v roce 2022 tvrdili bruselští i čeští úředníci, že to přece nejde. Tak uvidíme.

Pokud se Polsku podaří alespoň polovina toho, co si vytklo, stane se z našeho donedávna podceňovaného severního souseda třetí země EU. Zaujme místo uvolněné Velkou Británií za Německem a Francií. A co je důležitější, může se mu podařit vytáhnout starý kontinent z marasmu zpět na trajektorii ekonomického a společenského růstu. Poláci pro to mají všechny karty v ruce, načasování, geopolitickou situaci i schopné lidi.