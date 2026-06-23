Bouře kolem vyznamenání mezi Varšavou a Kyjevem je i odrazem jejich soupeření o vliv v Evropě

UPA je v Polsku považována za strůjce volyňského masakru, při němž bylo za druhé světové války vyvražděno okolo sto tisíc polských civilistů. Zaznamenal to i polský film Volyň z roku 2016, jehož promítání je na Ukrajině zakázáno…
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Nawrocki odebral Zelenskému Řád bílé orlice kvůli sporu o nacionalisty
To, k čemu na Volyni došlo, představuje dlouhodobou zátěž pro polsko-ukrajinské vztahy. Jenže ukrajinské politické vedení považuje ukrajinské nacionalisty vedené Stepanem Banderou za veterány boje za nezávislost země. Uznat jejich vinu za masakry nehodlá. Tento rozpor se dosud v polsko-ukrajinských vztazích dařilo tlumit i ve vyšším zájmu společného boje proti Rusku, které vede pátým rokem proti Ukrajině válku.
Nawrocki ve svém projevu zdůraznil, že rozhodnutí odebrat Zelenskému řád „není proti ukrajinskému lidu“ a „neznamená změnu strategického směru polské bezpečnostní politiky“, s dovětkem, že se „nic nezměnilo“ v oblasti podpory Ukrajiny v boji proti Rusku. Tentokrát se ale jedná o krok, který přesahuje pouhé symbolické gesto.
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Spor o ocenění mezi Polskem a Ukrajinou těší Putina, míní Tusk. Zelenskyj řád odeslal poštou
Zelenskyj zareagoval tím, že odebrané vyznamenání nechal zabalit do balíku a poslal ho poštou do Varšavy. Následují ho další politici, kteří se vzdávají i jiných polských vyznamenání. Jsou mezi nimi i dřívější ukrajinští prezidenti Leonid Kučma a Viktor Juščenko. Padají i silná slova: Zelenskyj nařkl Nawrockého z podněcování nenávisti.
Nová vlna krize
Zhoršení vzájemných vztahů může být komplikací pro konferenci o obnově Ukrajiny, která ve čtvrtek začíná v Gdaňsku a které se má zúčastnit Zelenskyj, polský premiér Donald Tusk, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová i německý kancléř Friedrich Merz. I když ukrajinský prezident dorazí, atmosféru konference Nawrockého rozhodnutí poznamená.
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Nejde jenom o polský metál pro Zelenského. Mezi Varšavou a Kyjevem to vře
Jasné je, že Kyjev není ochoten přehodnotit svůj vztah k historii, která zatěžuje vztah s Varšavou. Ukrajinsko-polské vztahy tak mohou zažít novou vlnu krize, jejíž hloubku je nyní těžké předvídat.
Mezi polskými politiky se už ozývají hlasy s výzvami k zablokování letiště v Rzeszówě, hlavním logistickém uzlu pro dodávky západní vojenské pomoci Ukrajině, nebo jednání o přistoupení Ukrajiny do EU. Není vyloučeno, že dojde k dalšímu vzestupu negativních nálad proti ukrajinským uprchlíkům, kterým už byla omezena státní podpora.
Geopolitická rivalita
V pozadí náhlého vyostření vztahů mezi dvěma zeměmi může ale být i geopolitická rivalita. Polsko dělalo v posledních letech maximum pro to, aby bylo považováno za jednoho z evropských lídrů, který bude spoluurčovat evropskou agendu s vlastními sférami vlivu ve střední a východní Evropě, do nichž by patřila i Ukrajina. Válčícímu a ambicióznímu Kyjevu komunikujícímu napřímo s Berlínem, Paříží a Londýnem takový model nevyhovuje.
Kyjev sebe naopak vidí jako budoucí evropský pól s významným vlivem v oblasti obrany a bezpečnosti. A to přes hlavu Varšavy. Ukrajincům se musí zamlouvat ideje zaznívající i u nás, že jádrem budoucí evropské armády bude ta ukrajinská s velkými bojovými zkušenostmi.
Jenže tohle se Polákům líbit nemůže. Byli velmi nespokojeni, že nedostali pozvání k jednání ve formátu E3 (Německo, Francie, Británie) + Ukrajina, který má určit další strategii k ukončení války a jednání s Ruskem. Tusk řekl, že „Polsko nepřijme žádné dohody, které jsou vyvíjeny bez jeho účasti“. A je zřejmé, že Varšava vynaloží všechny síly na to, aby se Ukrajina nestala členem EU. Ostatně Nawrocki nedávno prohlásil, že vstup Ukrajiny do Evropské unie představuje hrozbu pro polské zemědělství a nádavkem ještě později dodal, že to nepůjde ani s Banderou a UPA.
Varšava asi nezačne blokovat vojenskou a finanční pomoc Kyjevu tak, jak to dělal bývalý maďarský premiér Viktor Orbán. Nicméně i premiér Tusk musí zastávat tvrdší protiukrajinské postoje, neboť ho příští rok čekají parlamentní volby, od kterých čeká revanš Kaczyńského Práva a spravedlnosti. A Nawrockého vyslal do prezidentského paláce právě PiS.
Jedno je jisté: současná roztržka mezi Kyjevem a Varšavou dále významně narušuje obraz bezpodmínečné solidarity uvnitř NATO a EU k podpoře Ukrajiny, což je jistě dobrá zpráva pro Kreml.