Život coby pouť. O čem vypovídají pomníčky u silnic

U některých si vzpomenu i na jméno a na pár okolností, jako u toho za mostkem, jak se silnice zprudka stáčí a rozbíhá se strmě vzhůru. Ve směru do města tam stával strom a tenhle Petr nebyl první, kdo o něj zastavil – a nepomohl mu už ani vrtulník, který kvůli němu tehdy přistával v blízké dobytčí ohradě. Zato byl poslední, protože po jeho smrti strom nakonec pokáceli.

Zachránilo by Petra a zachránilo by ten javor, kdyby silničáři před kritickou zatáčkou nařídili značkou snížit rychlost? Škoda úvah, těžko se zbavuju dojmu, že u nás za podobné nehody prostě mohou stromy, nikoli řidiči, alespoň podle toho, jak často se na místech tragických nehod namísto výstrahy objevuje pařez.

Ačkoli čímsi jako varováním se pak stává právě pomníček. „Někdo se tady zabil,“ hlásá, a pokud nejedete opravdu nesmyslně rychle, většinou si toho nejde nevšimnout. Ještě sdělnější to bývá v noci, tam, kde u pomníčku rozsvěcují svíčky: světélko blikající do tmy probouzí představu bludičky lákající do záhuby, anebo alespoň varovný obraz hřbitova, kde leží kdo? – správně, mrtví, třeba zrovna ti, kdo nepřizpůsobili jízdu „svým schopnostem, vlastnostem vozidla, předpokládanému stavu vozovky, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem“.

Socioložka Olga Nešporová se společenskému významu a smyslu pomníčků u silnic odborně věnuje pěkných pár let, hutnou kapitolu o nich má i ve své loni reeditované klasice O smrti a pohřbívání, a právě záměr i potenciál varovat u nich popisuje mezi řidiči i mezi zřizovateli. V amerických státech Kalifornie a Montana, píše vědkyně, je pak výstraha dokonce jediným smyslem existence pomníčků, jinak zde totiž nejsou povoleny.

Pro Čecha je v tom kus absurdity, dovolovat se někoho pro takovou věc, jako je vztyčení hmotné připomínky smrti svého blízkého. Olga Nešporová si dala tu námahu a pracovníků správy silnic se ptala na oficiální status těchto pomníčků. Zpravidla jde o černé stavby. Silničáři stejně jako majitelé pozemků, kde památníky vyrostou, však jejich existenci obvykle tolerují. Nejsme jako společnost zase takoví cynici a neznabozi, jak si o sobě máme sklon myslet, a respektujeme pietu i cizí zármutek. Možná je v tom i kousek pověrčivosti. A tak všelijaké ty křížky, stély, artefakty z pneumatik a hory plyšáků a svíček necháváme být.

Čeho si ale Nešporová zvlášť všímá a co nepřehlédne ani laik, je to, že jsme si pomníčky u silnic tolik oblíbili přesně v době, kdy upouštíme od rituálního pohřbívání a návštěv hřbitovů, tedy od 90. let minulého století. Platí to pro Česko stejně jako pro západní svět. Zjevně se pro nás stává důležitějším místo, kde náš blízký přešel „na onen svět“, než to, kam bylo uloženo jeho tělo.

Přesto – jak je to kolem umírání a smrti časté – tu navazujeme na prastaré zvyklosti, ačkoli bezpochyby nereflektovaně. Mám na mysli propojení místa paměti s cestou. Ať už jde – vybírám z Nešporové – o hroby antických Římanů na Via Appia, památníky padlým z obou válek na páteřních tepnách jejich obcí anebo o polní křížky na křižovatkách, za těmito rozmanitými připomínkami lidské konečnosti tušíme společnou metaforu života coby pouti. A smrti jednotlivce coby zastávky, kolem níž se prochází či projíždí cestou k cíli, ke kterému jednou všichni dojdeme, ale není nutno mu spěchat naproti.