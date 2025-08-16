Kdysi šmudly, nyní módní hvězdy. Konec léta je správný čas vytáhnout ponožky do sandálů

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   12:00
Ponožky a sandály bývávaly riskantní spojení. Jenže karta se obrací - co bylo dříve výsadou českých turistů v Chorvatsku, je nyní esem módních fashion weeku od Paříže po Tokio. Jaké sandály se k tomuto trendy experimentu hodí? A jak se vůbec vyznat v barevných kombinacích?
Ponožky a sandály bývávaly riskantní spojení. Jenže karta se obrací - co bylo dříve výsadou českých turistů v Chorvatsku, je nyní esem módních fashion weeku od Paříže po Tokio.

Ponožky a sandály bývávaly riskantní spojení. Jenže karta se obrací - co bylo dříve výsadou českých turistů v Chorvatsku, je nyní esem módních fashion weeku od Paříže po Tokio. | foto: Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA / Abaca PressProfimedia.cz

Ponožky a sandály bývávaly riskantní spojení. Jenže karta se obrací - co bylo dříve výsadou českých turistů v Chorvatsku, je nyní esem módních fashion weeku od Paříže po Tokio.
Ponožky a sandály bývávaly riskantní spojení. Jenže karta se obrací - co bylo dříve výsadou českých turistů v Chorvatsku, je nyní esem módních fashion weeku od Paříže po Tokio.
Ponožky a sandály bývávaly riskantní spojení. Jenže karta se obrací - co bylo dříve výsadou českých turistů v Chorvatsku, je nyní esem módních fashion weeku od Paříže po Tokio.
Ponožky a sandály bývávaly riskantní spojení. Jenže karta se obrací - co bylo dříve výsadou českých turistů v Chorvatsku, je nyní esem módních fashion weeku od Paříže po Tokio.
12 fotografií

Každý desátý Čech nosí na dovolené ponožky v sandálech, tvrdí studie, kterou v roce 2015 provedl on-line prodejce oblečení ZOOT. Po deseti letech nás může smích přejít, protože kdysi tak zarputilé pravidlo, že ponožky v sandálech jsou módní hřích, už neplatí. Záleží na barvách, materiálech, celkovém vyznění. Pak mohou ponožky v sandálech působit velmi cool, dokonce elegantně. Navíc konec léta s fryšnými rány a chladnými večery jsou ideální dobou k vyzkoušení tohoto výstřelku.

Jak na to? Začněme obutím!

Tou nejlepší volbou budou vždy takzvané fisherman (rybářské) sandály z kožených pásků. Původně se nosily k vodě. Dnes dokáží působit i formálně a jejich předností je dobrá ventilace. Dále se hodí jakékoli masivní sandály, které přitahují pozornost - například německé Birkenstock. Dovoleny jsou i sandály s otevřenou patou nebo nazouváky. A co do barvy, je nejlepší držet se klasiky – černé, hnědé či šedé.

Staré a otřepané. Je Sydney Sweeney v reklamě dobrým vzorem pro naše dcery?

Pěkný sandál dokáže shodit, nebo povýšit volba ponožek. Co se může na první pohled jevit jako příliš složité ladění odstínů, není ve skutečnosti nic složitého. Seprané a obnošené modely ponechme v šuplíku a poohlédněme se po čerstvějším modelu. Pro začátečníky, nebo ty, kteří o příliš pozornosti nestojí, vyplatí se koupě ponožek v barvách sandálů. Odvážnější, i když stále při zemi, je natáhnutí ponožek v zářivě bílé. Pokud chcete den strávit v černých kraťasech a bílé košili, aplikujte minimalismus i na spodek – obujte černé sandály a bílé ponožky.

Tipy pro odvážné

Kdo chce naopak svému okolí ukázat, že si uvědomuje, na jak tenkém ledě se s ponožkami v sandálech pohybuje, ať sáhne po fuskách výrazných barev – zářivě žlutých, brčálově zelených, intenzivně modrých nebo popelářsky oranžových. Ponožky laďte s barvou vašeho pásku, s odstínem tašky, či kšiltovky. Má vaše tričko potisk s výraznou červenou barvou? Sáhněte po zářivě červených ponožkách.

Herec z Jurského parku vyrazil bos a rozvířil diskusi. Mohou žabky do společnosti?

Nakonec nezapomeňte, že móda není diktát, ale hřiště, kde můžete vrstvit barvy podle vlastní nálady, míchat vzory jak je vám libo, nebo klidně porušit všechna pravidla módních rubrik. Možná vznikne kombinace, nad kterou vaše okolí povytáhne obočí, ale určitě budete mít nohy bez puchýřů.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Jihozápad Čech zasáhly silné bouře, budou postupovat přes Vysočinu na Moravu

Čekstajl

Kdysi šmudly, nyní módní hvězdy. Konec léta je správný čas vytáhnout ponožky do sandálů

Fiala: Putin ukázal, že chce jen území. Vřele přijali masového vraha, říká Rakušan

Zastavte rozšíření Dukovan, žádá dolnorakouská hejtmanka Evropskou komisi

Zelenskyj poletí do USA. Putin nechce příměří, ale dohodu, řekl mu Trump

Viděli jste ten červený koberec? Opět nás uznávají, raduje se Rusko po summitu

Policie obvinila Jiřikovského z praní špinavých peněz. Nejen kvůli bitcoinům

Melania apelovala na Putina v osobním dopise, Trump mu ho předal

Připravte se na potíže. Deutsche Bahn uzavřely nejvytíženější německou trať

VIDEO: Co to má s obličejem? Putin se pitvořil, otázka na zabíjení ho udivila

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Po tropické noci trýznivá horka končí. Přijdou bouřky s přívalovým deštěm

Komentář

Výsledky setkání Trump – Putin jsou 0:3. Šéf Bílého domu uznal Rusko za Americe rovnou velmoc

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.