Kdysi šmudly, nyní módní hvězdy. Konec léta je správný čas vytáhnout ponožky do sandálů

Každý desátý Čech nosí na dovolené ponožky v sandálech, tvrdí studie, kterou v roce 2015 provedl on-line prodejce oblečení ZOOT. Po deseti letech nás může smích přejít, protože kdysi tak zarputilé pravidlo, že ponožky v sandálech jsou módní hřích, už neplatí. Záleží na barvách, materiálech, celkovém vyznění. Pak mohou ponožky v sandálech působit velmi cool, dokonce elegantně. Navíc konec léta s fryšnými rány a chladnými večery jsou ideální dobou k vyzkoušení tohoto výstřelku.
Jak na to? Začněme obutím!
Tou nejlepší volbou budou vždy takzvané fisherman (rybářské) sandály z kožených pásků. Původně se nosily k vodě. Dnes dokáží působit i formálně a jejich předností je dobrá ventilace. Dále se hodí jakékoli masivní sandály, které přitahují pozornost - například německé Birkenstock. Dovoleny jsou i sandály s otevřenou patou nebo nazouváky. A co do barvy, je nejlepší držet se klasiky – černé, hnědé či šedé.
Pěkný sandál dokáže shodit, nebo povýšit volba ponožek. Co se může na první pohled jevit jako příliš složité ladění odstínů, není ve skutečnosti nic složitého. Seprané a obnošené modely ponechme v šuplíku a poohlédněme se po čerstvějším modelu. Pro začátečníky, nebo ty, kteří o příliš pozornosti nestojí, vyplatí se koupě ponožek v barvách sandálů. Odvážnější, i když stále při zemi, je natáhnutí ponožek v zářivě bílé. Pokud chcete den strávit v černých kraťasech a bílé košili, aplikujte minimalismus i na spodek – obujte černé sandály a bílé ponožky.
Tipy pro odvážné
Kdo chce naopak svému okolí ukázat, že si uvědomuje, na jak tenkém ledě se s ponožkami v sandálech pohybuje, ať sáhne po fuskách výrazných barev – zářivě žlutých, brčálově zelených, intenzivně modrých nebo popelářsky oranžových. Ponožky laďte s barvou vašeho pásku, s odstínem tašky, či kšiltovky. Má vaše tričko potisk s výraznou červenou barvou? Sáhněte po zářivě červených ponožkách.
Nakonec nezapomeňte, že móda není diktát, ale hřiště, kde můžete vrstvit barvy podle vlastní nálady, míchat vzory jak je vám libo, nebo klidně porušit všechna pravidla módních rubrik. Možná vznikne kombinace, nad kterou vaše okolí povytáhne obočí, ale určitě budete mít nohy bez puchýřů.