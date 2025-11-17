Neoprávněné poplatky u lékaře se už nevyplatí. Pacienti by na to měli upozorňovat

Jdete k lékaři a máte zaplatit poplatek ve výši 1 000 korun za registraci. U dalšího se chcete objednat na kontrolu, ale musíte zaplatit 60 korun za vytvoření objednávky online. Když pak máte akutní zdravotní problém a potřebujete termín co nejdříve, lékař vám ho nabídne za tři stovky. A když vás v noci začne bolet zub a jdete na pohotovost, musíte nejprve zaplatit 90 korun.
Zdá se vám to přehnané? Nikoliv, jedná se o poplatky, se kterými se pacienti v současnosti často setkávají. Je však taková praxe v pořádku? Nejsou některé z těchto poplatků nezákonné? A jak poznám, za co u lékaře musím platit – a za co ne?
Vybírání poplatků za registraci, objednání online, dřívější termín a další podobné služby jsou u poskytovatelů zdravotních služeb (tedy lékařů, nemocnic nebo klinik, kteří mají uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou) nezákonné. Od počátku roku 2026 navíc nabude účinnosti novela zákona o zdravotních službách, která jejich zákaz výslovně potvrdí a zavádí citelné sankce, které se mohou vyšplhat až do výše jednoho milionu korun.
Nechtěla platit, odmítli jí léčbu. Vynucovaných poplatků přibývá
Poskytovatelé zdravotních služeb nesmějí požadovat úhradu (nebo poplatky) za služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a tím zároveň de facto omezovat přístup k těmto službám. Mezi tyto tzv. hrazené služby patří například preventivní prohlídky, záchranná služba, léčba v případě nemoci nebo úrazu (včetně hospitalizace), rehabilitace nebo třeba péče o chronicky nemocné.
Naopak, smluvní poskytovatel může požadovat úhradu za služby nebo úkony, které nejsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny (třeba plastické operace), nebo jsou hrazené jen částečně či za určitých podmínek (třeba ústní hygiena). Výjimkou je i již zmíněný regulační poplatek ve výši 90 korun za využití pohotovosti nebo zubní pohotovosti, který musí i nadále pacienti platit.
Nesmluvní poskytovatelé (běžné soukromé kliniky, které nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou) mohou účtovat prakticky jakoukoliv svou službu, protože zdravotní péče je hrazena přímo pacientem, nikoli z veřejného zdravotního pojištění.
Jednoduše řečeno: smluvní poskytovatel nesmí požadovat jakoukoli platbu za služby, které jsou propláceny z veřejného zdravotního pojištění, zatímco soukromé kliniky si s pacientem volně sjednají ceník bez těchto omezení. Ve všech případech však musí být ceník zveřejněn a dostupný pacientovi předem.
Výslovný zákaz poplatků nebo jiné úhrady za služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění novelou zákona o zdravotních službách je rozhodně krokem správným směrem. Především výrazně zvyšuje možnosti postihu poskytovatelů, kteří požadují neoprávněné poplatky. Zároveň je ale třeba uvést, že mnoho poplatků, které novela výslovně zakazuje, bylo z pohledu práva neoprávněných již dříve. Typickým příkladem je zmíněný poplatek za registraci či za přijetí do péče, kterým poskytovatelé podmiňují poskytnutí péče. Tyto postupy tak byly dlouhodobě v rozporu se zákonem, a přesto v ordinacích běžně přetrvávaly. Novela však tento stav jasně definuje a stanoví sankce.
Jak se bránit poplatkům?
Zavedení poměrně vysokých sankcí a výslovný zákaz může mít na poskytovatele přinejmenším odstrašující účinek. Praktický dopad novely bude záviset hlavně na tom, zda se pacienti rozhodnou nelegální poplatky odmítat a situaci aktivně řešit. To přitom nemusí být snadné, lékař často působí jako autorita a pacient se může cítit v nevýhodě. Zůstává proto otázkou, jestli praxe, která některým poskytovatelům procházela doposud, nebude pokračovat i nadále.
Novinka, která ušetří lidem u lékaře peníze. Výpisy ze zdravotní dokumentace budou brzy zdarma, až na jednu výjimku
Pokud po vás lékař požaduje poplatek, zkuste situaci nejprve vyřešit na místě. Ptejte se, za co konkrétně má být onen poplatek, a máte-li pochybnosti, ohraďte se. Nechce-li lékař poplatek vysvětlit nebo ustoupit, obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu, která může prověřit oprávněnost úhrady.
Od 1. ledna 2026 bude navíc možnost obrátit se na nemocničního ombudsmana tam, kde bude zřízen, nebo přímo na krajský úřad, který může zahájit přestupkové řízení a uložit pokutu. Nebojme se tedy ozvat a jednat aktivně!
Autorka je advokátka Rowan Legal.